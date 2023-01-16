Сеть автозаправок объявила о выплате премий: деньги получат все, кроме руководства

Размер пособия был рассчитан с учетом среднего роста расходов на одно домохозяйство в четырех странах, наиболее подверженных инфляции, а именно в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.

Екатерина Лейдмане, директор по поддержке бизнеса Circle K, делится своими наблюдениями о ситуации в отрасли: "Развитие этого кризиса сложно прогнозировать - повседневные расходы значительно растут из-за инфляции, а социальная жизнь, по крайней мере для некоторых людей, похоже, не изменилась. Мы уверены в том, что кризис затрагивает всех, однако в разной степени, поэтому провели тщательную работу над системой поддержки наших сотрудников.

В результате было принято решение выплатить пособия 97% сотрудников Circle K Latvia - всем тем, кто работает на автозаправочных станциях - продавцам, заместителям и руководителям автозаправочных станций, а также офисному персоналу, за исключением тех, кто занимает руководящие должности и чей доход позволяет адаптироваться к условиям этой зимы".

По словам Лейдмане, стабильная и хорошо оплачиваемая работа важна для работников как никогда, это также отражается на текучести кадров в компании - с лета прошлого года сотрудники стали гораздо реже менять работу, предпочитая стабильность в своей нынешней компании. Они также заинтересованы работать чаще, чтобы заработать больше. "Есть случаи, когда потенциальные сотрудники, заинтересованные в работе, называют конкретный размер вознаграждения за определенный объем работы, который им необходим для жизни. Они отслеживают свои ежедневные расходы, рассчитывают ежемесячные затраты и знают, на какой доход они могут выжить", - говорит Екатерина Лейдмане.

По словам Лейдмане, обычно предприятие пересматривало зарплаты раз в год, но в прошлом году зарплаты работников АЗС пересматривались дважды - в феврале и июле.