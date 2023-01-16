Предприятие Circle K выплатит по 200 евро брутто в виде пособия 1500 сотрудникам, чтобы, насколько это возможно, облегчить часть нагрузки из-за растущих ежедневных расходов. Половина зимнего пособия будет выплачена в феврале, другая - в марте, сообщили RUS TVNET в компании.
Сеть автозаправок объявила о выплате премий: деньги получат все, кроме руководства
Размер пособия был рассчитан с учетом среднего роста расходов на одно домохозяйство в четырех странах, наиболее подверженных инфляции, а именно в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.
Екатерина Лейдмане, директор по поддержке бизнеса Circle K, делится своими наблюдениями о ситуации в отрасли: "Развитие этого кризиса сложно прогнозировать - повседневные расходы значительно растут из-за инфляции, а социальная жизнь, по крайней мере для некоторых людей, похоже, не изменилась. Мы уверены в том, что кризис затрагивает всех, однако в разной степени, поэтому провели тщательную работу над системой поддержки наших сотрудников.
В результате было принято решение выплатить пособия 97% сотрудников Circle K Latvia - всем тем, кто работает на автозаправочных станциях - продавцам, заместителям и руководителям автозаправочных станций, а также офисному персоналу, за исключением тех, кто занимает руководящие должности и чей доход позволяет адаптироваться к условиям этой зимы".
По словам Лейдмане, стабильная и хорошо оплачиваемая работа важна для работников как никогда, это также отражается на текучести кадров в компании - с лета прошлого года сотрудники стали гораздо реже менять работу, предпочитая стабильность в своей нынешней компании. Они также заинтересованы работать чаще, чтобы заработать больше. "Есть случаи, когда потенциальные сотрудники, заинтересованные в работе, называют конкретный размер вознаграждения за определенный объем работы, который им необходим для жизни. Они отслеживают свои ежедневные расходы, рассчитывают ежемесячные затраты и знают, на какой доход они могут выжить", - говорит Екатерина Лейдмане.
По словам Лейдмане, обычно предприятие пересматривало зарплаты раз в год, но в прошлом году зарплаты работников АЗС пересматривались дважды - в феврале и июле.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!