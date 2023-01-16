Кариньш: мы поможем пострадавшим в наводнении финансово, когда поймем как

"Когда будет ясно, каким образом мы должны будем помочь финансово, тогда, конечно, мы это сделаем", - сказал глава правительства, добавив, что события в Екабпилсе в настоящее время находятся в центре внимания всей страны.

Премьер-министр отметил, что хотя уровень воды несколько снизился, ситуация в городе по-прежнему очень критическая и опасная. В таких обстоятельствах политик призывает тех, кто едет "посмотреть", подумать, нужно ли это, и не подвергать себя опасности. Глава правительства заявил, что если дамба не сможет выполнять свою функцию, сдерживая массу льда, то находиться в этом месте будет очень опасно для жизни.

Кариньш подчеркнул, насколько важно не мешать работе ответственных служб, и добавил, что тем, кто хочет увидеть природное явление, не обязательно лично ехать в Екабпилс, так как визуальные материалы вполне доступны.