Зачем России был нужен газовый союз с Узбекистаном и Казахстаном?

Ни Астана, ни Ташкент не поддержали это предложение. Власти Казахстана увидели в проекте санкционные риски и попытки использовать территорию страны, как место для обхода западных санкций.

Министр энергетики Узбекистана заявил, что "Россия поставила ряд политических условий в обмен на газовый союз", и добавил, что его страна никогда не согласится на эти условия. По словам министра, Узбекистан согласится на закупку газа только с учетом выгодных цен, рыночных принципов и условий контракта.

Вскоре Кремль стал отрицать, что Москва пыталась манипулировать своими потенциальными партнерами. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, потенциальный газовый союз не предусматривал поставки газа в обмен на политические условия. От утверждал, что речь шла о координации действий в коммерческих интересах всех трех стран.