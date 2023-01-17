Россия попыталась взять под свой контроль газотранспортные системы Казахстана и Узбекистана, используя в качестве предлога создание нового "газового союза", сообщает The Moscow Times со ссылкой на Gazeta.uz.
Зачем России был нужен газовый союз с Узбекистаном и Казахстаном?
По словам ряда официальных лиц, изначально Москва предлагала поставлять свой газ в реверсном порядке через Казахстан, используя газопровод "Средняя Азия - Центр".
"Главным условием российской стороны было передать газотранспортные системы Узбекистана в полное управление "Газпрому", заплатив за них полную рыночную стоимость. Аналогичные требования были предъявлены и казахстанской национальной компании "Казакгаз", которая отказалась эти требования выполнять", - сообщает узбекское издание.
Также Россия потребовала уступить права экспорта газа в Китай. То есть "Газпром" предлагал стать стороной соглашения вместо компании из Узбекистана - "УзГазТрейд".
Но в декабре узбекской компании удалось снять условия России на двусторонних переговорах.
Обе страны договорились встретиться в будущем для оценки технических возможностей поставок газа. Однако участники переговоров считают маловероятным сценарий, когда узбекская компания согласится выполнить какие-либо требования России.
Президент России Владимир Путин выступил с предложением создать "газовый союз", поскольку Россия потеряла европейский рынок из-за войны в Украине. Идея заключалась в том, чтобы увеличить поставки российского газа в Китай через территорию бывшего СССР. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что "Россия видит большие возможности в союзе со странами Центральной Азии, потому что Россия, Казахстан и Узбекистан имеют единую газотранспортную систему еще с советских времен".
Ни Астана, ни Ташкент не поддержали это предложение. Власти Казахстана увидели в проекте санкционные риски и попытки использовать территорию страны, как место для обхода западных санкций.
Министр энергетики Узбекистана заявил, что "Россия поставила ряд политических условий в обмен на газовый союз", и добавил, что его страна никогда не согласится на эти условия. По словам министра, Узбекистан согласится на закупку газа только с учетом выгодных цен, рыночных принципов и условий контракта.
Вскоре Кремль стал отрицать, что Москва пыталась манипулировать своими потенциальными партнерами. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, потенциальный газовый союз не предусматривал поставки газа в обмен на политические условия. От утверждал, что речь шла о координации действий в коммерческих интересах всех трех стран.
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