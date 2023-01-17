Музею об истории ЧК в Латвии необходимо 700 000 евро

VNĪ ждет до 27 января ответа Министерства культуры и музея о дальнейших действиях. Музей оккупации заявляет, что является добросовестным арендатором, но такие инвестиции не в его силах, поэтому призывает правительство найти эти средства в бюджете, чтобы музей мог продолжать работу.

Минкультуры обещает найти решение и предоставить более подробную информацию после встречи с представителями Государственным бюро контроля за строительством (ГБКС) и VNĪ.

На устранение нарушений нужно не менее 300 000 евро.

Эти средства позволят поддерживать работу музея около года, в течение которого необходимо найти еще не менее 400 000 евро, чтобы привести в порядок систему противопожарного водоснабжения и электропроводку, а также заделать прохудившиеся места в конструкциях.

По словам члена правления VNĪ Андриса Варны, 18 октября 2022 года VNĪ получило предупреждение от ГБКС о том, что нарушения должны быть устранены до 28 февраля 2023 года. Если этого не произойдет, VNĪ придется заплатить штраф до 10 000 евро.

В прошлом году опасную зону - двор и проезд - огородили, чтобы туда не могли проникать посторонние лица. VNĪ также разработало план внеочередных работ, включая снос навеса и восстановление покрытия внутреннего двора. Это позволит продолжать использовать здание до 7 мая 2024 года или до принятия решения о его будущем.

Галерея: Угловой дом и подвалы ЧК