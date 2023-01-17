Неприятная ситуация после похорон: пособие получил кто-то другой

Лига была единственной в семье, кто согласился оформить все формальности после смерти сестры бабушки. Она организовала похороны и покрыла все связанные с этим расходы.

Заявку на похоронное пособие женщина подала незадолго до похорон и вспоминает, что, получив отказ, не поняла, в чем дело. Однако она обратилась в VSAA повторно, получив пояснение, что пособие уже было выдано другому человеку.

Женщина решила бороться за свою правоту в суде. Однако и его решение было для нее неблагоприятным.

Во время суда, впрочем, правда вышла на свет. Выяснилось, что за пособием сразу же после получения печальной вести обратилась сестра Лиги.

Несмотря на то, что сестра Лиги пришла на похороны, она ничего не сказала о пособии, более того, она не предложила помощь в покрытии расходов на похороны.

VSAA отрицает, что в процедуре выделения похоронного пособия есть какие-то неполноценности и призывает Лигу решает проблему гражданско-правовым путем, подав на свою сестру в суд.

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