Латвийский Lidl признан одним из лучших работодателей Европы

Top Employers Institute основан в 1991 году и с его уникальной сертификационной программой является признанным мировым авторитетом в области управления человеческими ресурсами. Институт сертифицировал 2052 компании в 121 стране на пяти континентах.

Предприятие розничной торговли Lidl, входящее в группу Schwarz Group с головным офисом в Неккарзульме (Германия), является одним из ведущих розничных торговцев продуктами питания в Германии и Европе. Lidl имеет около 12 000 магазинов и более 200 логистических центров: компания работает в 31 стране и представлена в Азии.

SIA Lidl Latvija создано в феврале 2018 года и 7 октября 2021 года открыло свою сеть магазинов в Латвии. В настоящее время в сети Lidl Latvija работают 20 магазинов в 11 городах страны. В логистическом центре, магазинах и офисе компании трудится команда примерно из 2000 человек.