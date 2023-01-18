Ритейлер Lidl Latvija стал одной из двух латвийских компаний, получивших престижный международный сертификат лучшего работодателя от Top Employer Institute (Нидерланды), сообщили RUS TVNET на предприятии. Авторитетные эксперты высоко оценили корпоративные принципы компании и существенные инвестиции в развитие и рост сотрудников.
Латвийский Lidl признан одним из лучших работодателей Европы
Независимый Top Employers Institute ежегодно присваивает сертификаты лучших работодателей мира, проводя углубленный анализ условий труда и процессов управления персоналом на предприятиях. В процессе сертификации оценивается шесть ключевых направлений управления персоналом и 20 различных управленческих практик, включающих кадровую политику, рабочую среду, привлечение талантов, обучение, благополучие сотрудников, разнообразие и инклюзивность. Компании, получившие сертификат Top Employer, в своей повседневной деятельности сосредоточены на повышении лояльности сотрудников, способствуют их профессиональному росту, а также предлагают им отличные условия труда.
Руководитель Департамента персонала Lidl Latvija Анжелика Разгале отмечает, что сертификат Top Employer был получен в непростое время, когда в своей повседневной деятельности многие компании столкнулись с новыми вызовами. Несмотря на это, Lidl Latvija продолжал инвестировать в развитие своей команды и сейчас входит в число лучших работодателей Европы. В общей сложности предприятия Lidl в 28 европейских странах получили престижный сертификат Top Employer Europe.
Получение сертификата Top Employer подтверждает стремление компании обеспечить своим сотрудникам лучшую рабочую среду, используя и внедряя самые передовые программы и методы управления человеческими ресурсами.
Top Employers Institute основан в 1991 году и с его уникальной сертификационной программой является признанным мировым авторитетом в области управления человеческими ресурсами. Институт сертифицировал 2052 компании в 121 стране на пяти континентах.
Предприятие розничной торговли Lidl, входящее в группу Schwarz Group с головным офисом в Неккарзульме (Германия), является одним из ведущих розничных торговцев продуктами питания в Германии и Европе. Lidl имеет около 12 000 магазинов и более 200 логистических центров: компания работает в 31 стране и представлена в Азии.
SIA Lidl Latvija создано в феврале 2018 года и 7 октября 2021 года открыло свою сеть магазинов в Латвии. В настоящее время в сети Lidl Latvija работают 20 магазинов в 11 городах страны. В логистическом центре, магазинах и офисе компании трудится команда примерно из 2000 человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!