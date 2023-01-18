ГЛАВНОЕ ЗА 18 ЯНВАРЯ ⟩ Что не так в Екабпилсе, драка после аварии в Риге и разбор интервью с Дудем

Ритейлер Lidl Latvija стал одной из двух латвийских компаний, получивших престижный международный сертификат лучшего работодателя от Top Employer Institute (Нидерланды), сообщили RUS TVNET на предприятии.

С 1 января, с повышением минимальной заработной платы, те родители, которые сами платят алименты на своих детей, должны ожидать, что отныне они им придется платить 155 евро за ребенка до 7 лет и 186 евро за детей старшего возраста. Между тем, выплаты из Фонда гарантирования алиментов остались неизменными, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.

Во вторник, 17 января, женщина 1971 года рождения была арестована по подозрению в даче взятки инспектору Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), принимавшему экзамен по вождению.

За рубежом:

В Липецкой области РФ застрелен российский военнослужащий, ранее дезертировавший с фронта в Украине.

Во вторник, 17 января, аккаунт посольства России в Швеции опубликовал в микроблоге Twitter карту с ценами на топливо в странах Европы. На карте Крым обозначен как территория Украины. Россия объявила Крым и еще четыре украинские территории частью РФ.

В Броварах Киевской области у детского сада разбился вертолет, передает "Медуза" со ссылкой на МВД Украины. По данным полиции, в крушении погибли 18 человек, включая трех детей, главу МВД Украины Дениса Монастырского, его первого зама Евгения Енина и госсекретаря Юрия Лубковича.