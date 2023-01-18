Уходящая среда, 18 января, была насыщенна событиями. Чтобы вы не пропустили ничего важного, RUS TVNET собрал все самое главное в одну подборку.
ГЛАВНОЕ ЗА 18 ЯНВАРЯ ⟩ Что не так в Екабпилсе, драка после аварии в Риге и разбор интервью с Дудем
Новости Латвии:
Актер Оскар Кучера дал интервью Юрию Дудю. Уж как только его не обсуждали. Часто встречающаяся мысль - "А зачем с ними вообще разговаривать"? Но мне как раз кажется, что этот диалог стал прекрасным взглядом на логику поддерживающих войну.
"Режим чрезвычайной ситуации не ввели, чтобы не платить людям компенсации", "Где был премьер? Почему не приехал в затопленный город", "Украине собрали, своим - нет", "Сколько внимания войне в СМИ, а сколько Екабпилсу - делайте выводы" - самые встречаемые в соцсетях комментарии, упреки и утверждения в адрес властей по ситуации с наводнением Екабпилсе. В эфире "Кто вам платит?" разбираемся, что было (не) так в городе.
Проект "Новая Латвия" от небезызвестного Эрнеста Риекстса уже привлек внимание полиции, защитников прав потребителей и пользователей социальных сетей. Собрали все, что известно на данный момент!
Во вторник, 17 января, на Виенибас гатве в Риге произошло серьезное ДТП. После аварии один из водителей проявил агрессию, сообщает программа Degpunktā.
Полиция предотвратила заказное убийство предпринимателя, которое было спланировано в корыстных целях, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.
Ритейлер Lidl Latvija стал одной из двух латвийских компаний, получивших престижный международный сертификат лучшего работодателя от Top Employer Institute (Нидерланды), сообщили RUS TVNET на предприятии.
С 1 января, с повышением минимальной заработной платы, те родители, которые сами платят алименты на своих детей, должны ожидать, что отныне они им придется платить 155 евро за ребенка до 7 лет и 186 евро за детей старшего возраста. Между тем, выплаты из Фонда гарантирования алиментов остались неизменными, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
Во вторник, 17 января, женщина 1971 года рождения была арестована по подозрению в даче взятки инспектору Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), принимавшему экзамен по вождению.
За рубежом:
В Липецкой области РФ застрелен российский военнослужащий, ранее дезертировавший с фронта в Украине.
Во вторник, 17 января, аккаунт посольства России в Швеции опубликовал в микроблоге Twitter карту с ценами на топливо в странах Европы. На карте Крым обозначен как территория Украины. Россия объявила Крым и еще четыре украинские территории частью РФ.
В Броварах Киевской области у детского сада разбился вертолет, передает "Медуза" со ссылкой на МВД Украины. По данным полиции, в крушении погибли 18 человек, включая трех детей, главу МВД Украины Дениса Монастырского, его первого зама Евгения Енина и госсекретаря Юрия Лубковича.
Президент России Владимир Путин предложил Госдуме денонсировать задним числом международные договоры Совета Европы, в которых Россия с 16 марта 2022 года фактически не участвует. Россия была исключена из Совета Европы, развязав войну с Украиной. Теперь из законов "О чрезвычайном положении" и "О военном положении" может исчезнуть требование об их соответствии международным обязательствам России в сфере прав человека.
Во вторник, 17 января, НАТО перебросила несколько самолетов-разведчиков из места постоянной дислокации в Германии в Румынию, где они будут ближе к Украине, где продолжается российское вторжение.
Соратники российского оппозиционера Алексея Навального запустили кампанию #FreeNavalny, цель которой - объединить усилия, направленные на его освобождение, людей во всем мире, сообщила дочь Навального Дарья в Twitter и YouTube во вторник, 17 января.
Россия готовится к долгой войне в Украине, поэтому и НАТО должно подготовиться к такому сценарию и поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, заявил в среду высшим европейским военным чиновникам заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
Президент России Владимир Путин в среду, 18 января, попытался раскритиковать Латвию, используя один из классических кремлевских пропагандистских тезисов.
Интересное чтиво:
"Я работал, учился и тихо играл на гитаре дома, не мешая соседям", - вспоминает рижанин Валентин Митрофанов. Свой первый серьезный сценический опыт он получил только в 25 лет. В составе метал-группы SXIMA музыкант уже отыграл чуть более 15 концертов за год...
Интервью актера Оскара Кучеры для YouTube-канала "вДудь" стало вирусным: теперь внутренние противоречия гостя Юрия Дудя, кажется, обсуждает весь Twitter.
Художественный руководитель Нового Рижского театра (JRT) Алвис Херманис объявил о бессрочной забастовке театра.
В начале нового сезона реалити-шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Ольга Камбала раскрывает грандиозные планы - она планирует пойти по стопам дочери Лукерии и начать карьеру модели.
Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко одолела венгерку Анну Бондар во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В столице Литвы Вильнюсе, начиная с 25 января, начинаются празднования в честь 700-летия города. Рижане заметили, что рекламные плакаты на тему праздника размещены и в столице Латвии.
16 января в Digital Art House состоялась премьера многосерийного фильма "Незваные гости" (Nelūgtie viesi). Перед премьерой журналист портала Apollo.lv пообщался с продюсером проекта Лелде Ковалевой.
11 января в возрасте 33 лет умер тиктокер waffler69 (настоящее имя - Тейлор, 1,7 млн подписчиков). Он стал популярен, размещая в социальных сетях видео, в которых ел большое количество полуфабрикатов, жирной пищи и продуктов с истекшим сроком годности.
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