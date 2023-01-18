Видео ⟩ Путин фантазирует, что в Латвии "возрождается нацизм"

В среду Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны.

Во время встречи он попытался еще раз сказать, что в Латвии, как и в Украине, происходит "возрождение нацизма".

"Что еще можно сказать о тех, кто прославляет Бандеру в Украине и возводит его в ранг национальных героев, а потом тысячами ходят по центральным улицам украинских городов? Кто они? Это дает нам полное право говорить, что они неонацисты, потому что Бандера и ему подобные сотрудничали с Гитлером и убили тысячи людей", - размышлял Путин.

Говоря о Латвии, он еще раз упомянул классический прием российской пропаганды о мероприятиях, посвященных Дню памяти легионеров 16 марта. Путин и в этом усматривает "нацизм":

"Посмотрите, что происходит, например, в Латвии. Ежегодно там маршируют бывшие солдаты СС. Делают это открыто. Под прикрытием того, что они боролись за национальную независимость. Ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами и фашистами. Ничто. Это все прикрытие. На самом деле они предатели и нацисты. А сегодняшние последователи - неонацисты", - заявил Путин.

❗️«Ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами и фашистами»



Путин - о попытках возрождения нацизма на бывших территориях СССР.



«Это было всегда. Всегда были коллаборационисты, предатели. Всегда и везде, к сожалению, у нас в России были такие, достаточно https://t.co/sY5SaRVwFS pic.twitter.com/ogMob4B0wz — Alisa_Vasilisa (@Alisa_Vasilisa_) January 18, 2023