С 1 января, с повышением минимальной заработной платы, те родители, которые сами платят алименты на своих детей, должны ожидать, что отныне они им придется платить 155 евро за ребенка до 7 лет и 186 евро за детей старшего возраста. Между тем, выплаты из Фонда гарантирования алиментов остались неизменными, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
Видео ⟩ Программа: алименты увеличились, но не для всех. Почему?
Лайма, мать троих детей, чьи алименты на одного из ее детей выплачивает государство, чувствует себя обманутой. Сыну 17 лет, он учится в техникуме, а отец, похоже, ничего не хочет знать о своем ребенке, поэтому женщина обратилась к государству за помощью в поддержке.
Лайма считает, что отношение государства, не учитывающее повышение минимальной заработной платы при расчете алиментов, является неуважительным по отношению к родителям, которые воспитывают своих детей в одиночку.
Лайма подсчитала, что ее сын не дополучит 684 евро в год, потому что алименты платит государство, а не физический отец.
В Фонде гарантирования алиментов пояснили, что в настоящее время господдержку на воспитание детей получают 27 тысяч человек. Должников, то есть родителей, чьи дети получают алименты от государства, гораздо больше - почти 42 тысячи.
В администрации пояснили, что с 2020 года размер гарантированных государством алиментов не менялся.
В том же году правительство также решило, что эта поддержка не должна быть привязана к минимальной заработной плате.
Видео: Сюжет программы 4. studija (на латышском языке)
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