Видео ⟩ Программа: алименты увеличились, но не для всех. Почему?

Лайма, мать троих детей, чьи алименты на одного из ее детей выплачивает государство, чувствует себя обманутой. Сыну 17 лет, он учится в техникуме, а отец, похоже, ничего не хочет знать о своем ребенке, поэтому женщина обратилась к государству за помощью в поддержке.

Лайма считает, что отношение государства, не учитывающее повышение минимальной заработной платы при расчете алиментов, является неуважительным по отношению к родителям, которые воспитывают своих детей в одиночку.

Лайма подсчитала, что ее сын не дополучит 684 евро в год, потому что алименты платит государство, а не физический отец.

В Фонде гарантирования алиментов пояснили, что в настоящее время господдержку на воспитание детей получают 27 тысяч человек. Должников, то есть родителей, чьи дети получают алименты от государства, гораздо больше - почти 42 тысячи.

В администрации пояснили, что с 2020 года размер гарантированных государством алиментов не менялся.

В том же году правительство также решило, что эта поддержка не должна быть привязана к минимальной заработной плате.

Видео: Сюжет программы 4. studija (на латышском языке)