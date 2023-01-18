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Видео ⟩ Программа: алименты увеличились, но не для всех. Почему?

rus.tvnet.lv
Программа: алименты увеличились, но не для всех. Почему?
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Дети. Иллюстративное фото
Дети. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

С 1 января, с повышением минимальной заработной платы, те родители, которые сами платят алименты на своих детей, должны ожидать, что отныне они им придется платить 155 евро за ребенка до 7 лет и 186 евро за детей старшего возраста. Между тем, выплаты из Фонда гарантирования алиментов остались неизменными, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.

Лайма, мать троих детей, чьи алименты на одного из ее детей выплачивает государство, чувствует себя обманутой. Сыну 17 лет, он учится в техникуме, а отец, похоже, ничего не хочет знать о своем ребенке, поэтому женщина обратилась к государству за помощью в поддержке.

Лайма считает, что отношение государства, не учитывающее повышение минимальной заработной платы при расчете алиментов, является неуважительным по отношению к родителям, которые воспитывают своих детей в одиночку.

Лайма подсчитала, что ее сын не дополучит 684 евро в год, потому что алименты платит государство, а не физический отец.

В Фонде гарантирования алиментов пояснили, что в настоящее время господдержку на воспитание детей получают 27 тысяч человек. Должников, то есть родителей, чьи дети получают алименты от государства, гораздо больше - почти 42 тысячи.

В администрации пояснили, что с 2020 года размер гарантированных государством алиментов не менялся.

В том же году правительство также решило, что эта поддержка не должна быть привязана к минимальной заработной плате.

Видео: Сюжет программы 4. studija (на латышском языке)

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