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Видео ⟩ Реакция латвийцев на высокую инфляцию вызвала удивление в мире

rus.tvnet.lv
Реакция латвийцев на высокую инфляцию вызвала удивление в мире
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Деньги. Иллюстративное фото
Деньги. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В странах Балтии, особенно в Латвии, инфляции выше, чем в среднем по Европе. Руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте говорит, что одной из причин более ощутимого роста цен, чем в большинстве европейских стран, может быть относительно небольшая конкуренция, а также желание некоторых предпринимателей получить дополнительную прибыль.

Эксперты отмечают, что некоторые факторы оправданны, но показатели прибыли определенных отраслей говорят о том,

что отдельные компании подняли цены для увеличения прибыли.

Андрис Саулитис, исследователь из Латвийского университета, говорит, что реакцией жителей Латвии на высокую инфляцию интересуются и за границей: "В международной прессе снова возник вопрос о народе Латвии и о том, почему мы такие ленивые. Financial Times тоже задавала такой вопрос".

Саулитис указал на три основные причины.

Во-первых, в Латвии уменьшилось количество людей, у которых есть проблемы с оплатой счетов.

Во-вторых, семьи по-прежнему получают финансовую поддержку от родственников за границей, а жители также получают государственную поддержку для оплаты счетов.

И в-третьих, вопрос высокой инфляции не стоит на политической повестке дня.

Видео: Сюжет программы LTV (на латышском языке)

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