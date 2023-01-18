Видео ⟩ Реакция латвийцев на высокую инфляцию вызвала удивление в мире

Эксперты отмечают, что некоторые факторы оправданны, но показатели прибыли определенных отраслей говорят о том,

что отдельные компании подняли цены для увеличения прибыли.

Андрис Саулитис, исследователь из Латвийского университета, говорит, что реакцией жителей Латвии на высокую инфляцию интересуются и за границей: "В международной прессе снова возник вопрос о народе Латвии и о том, почему мы такие ленивые. Financial Times тоже задавала такой вопрос".

Саулитис указал на три основные причины.

Во-первых, в Латвии уменьшилось количество людей, у которых есть проблемы с оплатой счетов.

Во-вторых, семьи по-прежнему получают финансовую поддержку от родственников за границей, а жители также получают государственную поддержку для оплаты счетов.

И в-третьих, вопрос высокой инфляции не стоит на политической повестке дня.

Видео: Сюжет программы LTV (на латышском языке)