Фото ⟩ На Агенскалнском рынке открылся первый продовольственный пакомат в Латвии

В среду платформа доставки IziPizi открыла на Агенскалнском рынке первый в Латвии продовольственный пакомат, который одновременно будет работать как магазин самообслуживания по продаже крестьянских продуктов и будет обеспечен терморежимом, предусмотренным для хранения еды, сообщила руководитель проектов Агенскалнского рынка Дарья Тризна.

Галерея: Продовольственный пакомат на Агенскалнском рынке

Сооснователь платформы IziPizi Роланд Дзенис комментирует, что при посредничестве пакомата крестьяне смогут из любого места в Латвии отправить продовольственный пакет и люди получат его при помощи курьера или продовольственного пакомата.

"Это следующий шаг в развитии инфраструктуры краудсорсинговой платформы, который значительно улучшит оборот даров села и логистику между Ригой и регионами, что поможет продуктам, произведенным крестьянами и местными производителями, удобнее и дешевле попадать к покупателям," - указал Дзенис, добавив, что в ближайшие месяцы такие пакоматы планируется разместить и в других городах Латвии.

Планируется, что сеть пунктов IziPizi поможет региональным производителям продуктов питания, которым до сих пор было сложно удовлетворять возрастающий спрос и обеспечивать доставку.

Хранение продуктов в продовольственном пакомате осуществляется при режиме в +6 градусов, а в пункте обмена посылок посылки хранятся в режиме +6 или -18 градусов.

В целом на платформе в данный момент зарегистрировались около 70 клиентов и порядка 900 курьеров.

Партнеры нового пункта IziPizi - Агенскалнский рынок и Латвийский сельский консультационный и образовательный центр.

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