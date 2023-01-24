Сеть SPAR откроет еще 24 магазина по всей Латвии, в том числе в Риге

В Резекне будет открыт придомовой магазин среднего размера (265 кв. метров) со всеми необходимыми в быту товарами, в нем будут также пекарня и зона торговли свежим мясом. Всего в магазине будут работать пять сотрудников.

"Ситуация на рынке непростая - глобальные вызовы сказываются на местных жителях и их покупательной способности, однако мы позитивно смотрим на рост и продолжаем работать над достижением поставленных целей. В наших планах в течение пяти лет открыть не менее 200 магазинов в Латвии. Мы верим, что благодаря международному опыту SPAR на протяжении более 90 лет мы можем привнести новые веяния в сектор розничной торговли Латвии и предоставить новые возможности предпринимателям, уже работающим в этом секторе, помогая им организовать и развивать свой бизнес", - отметил Вилцмейерс.

Компания SPAR Latvija зарегистрирована в июле 2021 года, ее основной капитал составляет 250 000 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.

40% капитала предприятия принадлежат Александру Сваревскису, 32% - ООО Geco, собственниками которого в равных долях являются Олег Лукин, Дайнис Шулцс, Андрис Лукин и Гинт Цауне, а 15% принадлежат ООО Prodimpekss loģistikas grupa, единственным владельцем которого является ООО Līna loģistika, которой в равных долях владеют Олег Лукин, Цауне и Шулцс. 8% долей капитала SPAR Latvija принадлежат Валерию Ивасенко, а 5% - Вилцмейерсу.

SPAR начал свою деятельность в 1932 году с одного магазина в Нидерландах, а в настоящее время насчитывает более 13 500 магазинов в 48 странах мира.