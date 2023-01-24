Международная сеть розничных магазинов SPAR расширяет свою деятельность в Латвии и уже в ближайшие месяцы откроет еще 24 торговых места. В четверг, 26 января, будет открыт магазин в Резекне, на улице Космонаута, 11. Уже весной имеющиеся магазины пополнят еще 23 торговые точки по всей Латвии, в том числе и в Риге, сообщили RUS TVNET в компании.
Сеть SPAR откроет еще 24 магазина по всей Латвии, в том числе в Риге
"В прошлом году мы удачно начали работу на рынке Латвии с первыми магазинами, которые постепенно укрепляют свои позиции.
В этом году планируем продолжить более быстрое развитие и уже в первой половине года открыть по меньшей мере 24 торговых места под брендом SPAR. В данный момент наши магазины работают в Салдусе, Лиепае, Цесисе и Даугавпилсе, но в ближайшее время покрытие будет во всех регионах страны.
Площади планируемых магазинов - от 65 до 400 квадратных метров. Мы рады, что первые магазины появятся и в столице, в свою очередь жителей Резекне призываем посещать магазин уже со дня открытия, получив особые предложения", - рассказал председатель правления SPAR Latvija Андрис Вилцмейерс.
Как и в уже работающих магазинах в Салдусе, Лиепае, Цесисе и Даугавпилсе, и в будущих торговых местах продукция SPAR будет составлять примерно 20% от доступного ассортимента. На полках магазинов будут представлены товары эконом-, премиум-, био- и эко-линейки бренда - бакалея, кофе и чай, различные напитки, сладости, консервы, а также непродовольственные товары. Кроме того, в магазинах можно будет приобрести товары самых популярных производителей и брендов в странах Балтии, а также свежие продукты местных латвийских компаний.
В Резекне будет открыт придомовой магазин среднего размера (265 кв. метров) со всеми необходимыми в быту товарами, в нем будут также пекарня и зона торговли свежим мясом. Всего в магазине будут работать пять сотрудников.
"Ситуация на рынке непростая - глобальные вызовы сказываются на местных жителях и их покупательной способности, однако мы позитивно смотрим на рост и продолжаем работать над достижением поставленных целей. В наших планах в течение пяти лет открыть не менее 200 магазинов в Латвии. Мы верим, что благодаря международному опыту SPAR на протяжении более 90 лет мы можем привнести новые веяния в сектор розничной торговли Латвии и предоставить новые возможности предпринимателям, уже работающим в этом секторе, помогая им организовать и развивать свой бизнес", - отметил Вилцмейерс.
Компания SPAR Latvija зарегистрирована в июле 2021 года, ее основной капитал составляет 250 000 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.
40% капитала предприятия принадлежат Александру Сваревскису, 32% - ООО Geco, собственниками которого в равных долях являются Олег Лукин, Дайнис Шулцс, Андрис Лукин и Гинт Цауне, а 15% принадлежат ООО Prodimpekss loģistikas grupa, единственным владельцем которого является ООО Līna loģistika, которой в равных долях владеют Олег Лукин, Цауне и Шулцс. 8% долей капитала SPAR Latvija принадлежат Валерию Ивасенко, а 5% - Вилцмейерсу.
SPAR начал свою деятельность в 1932 году с одного магазина в Нидерландах, а в настоящее время насчитывает более 13 500 магазинов в 48 странах мира.
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