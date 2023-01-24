Министр земледелия: Не нужно платить предприятиям только за то, что они существуют

Шмитс заявил, что он не "человек субсидий", и, по его мнению, не нужно платить предприятиям за то, что они существуют.

"Сельское хозяйство - это отрасль, которая больше всего страдает от климата, ее нельзя искусственно держать "под крышей" и защищать. Бывают случаи, когда нужно помочь, потому что не все может покрыть страховщик.

Но я категорически против того, что каждый год индустрия приходит и говорит, что ей нужно шесть миллионов евро, потому что она существует, и в то же время сама индустрия ничего не сделала для того, чтобы упорядочить отношения и дальнейший процесс переработки", - сказал Шмитс.

Он заявил, что определенно хочет разговора со свиноводами на эту тему, потому что ему непонятна ежегодная поддержка отрасли, при том, что свиноводы не заключают долгосрочные контракты с переработчиками, которые могли бы гарантировать стабильность.