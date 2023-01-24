Субсидии отраслям следует предоставлять только тогда, когда что-то угрожает их успешному существованию, заявил в интервью агентству LETA министр земледелия Дидзис Шмитс ("Объединенный список").
Министр земледелия: Не нужно платить предприятиям только за то, что они существуют
Шмитс заявил, что он не "человек субсидий", и, по его мнению, не нужно платить предприятиям за то, что они существуют.
"Сельское хозяйство - это отрасль, которая больше всего страдает от климата, ее нельзя искусственно держать "под крышей" и защищать. Бывают случаи, когда нужно помочь, потому что не все может покрыть страховщик.
Но я категорически против того, что каждый год индустрия приходит и говорит, что ей нужно шесть миллионов евро, потому что она существует, и в то же время сама индустрия ничего не сделала для того, чтобы упорядочить отношения и дальнейший процесс переработки", - сказал Шмитс.
Он заявил, что определенно хочет разговора со свиноводами на эту тему, потому что ему непонятна ежегодная поддержка отрасли, при том, что свиноводы не заключают долгосрочные контракты с переработчиками, которые могли бы гарантировать стабильность.
"У меня такое ощущение, что когда хорошо - торгуют, а когда плохо - идут к государству за поддержкой. Если ты можешь получать поддержку каждый год, то тебе неинтересны никакие долгосрочные контракты. Почему наши переработчики покупают половину сырья в Литве? Потому что есть долгосрочные договоры", - сказал министр.
Он заявил, что не вникал в вопрос, чтобы делать четкие заявления, но если кому-то каждый год нужна поддержка, то, очевидно, ему нужно заниматься чем-то совсем другим.
При этом поддержка в кризисных ситуациях не исключается, но всегда нужно смотреть на соразмерность и смысл поддержки. "Корову нужно кормить, чтобы потом ее подоить", - сказал Шмитс.
"Хотя я сам из пищевой промышленности, я очень скептически отношусь к такому виду поддержки. Выплаченные деньги ничего не изменили для пищевой промышленности, никого не спасли ",
- сказал Шмитс, добавив, что он скорее поддержит освоение экспортного рынка и посещение выставок, что тоже даст результаты.
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