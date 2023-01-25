В среду утром неподалеку от Каунаса произошла масштабная авария, в которой участвовали 14 автомобилей, сообщает портал 15min.
Масштабная авария под Каунасом: 12 автомобилей и два трактора
Один литовец рассказал СМИ: "Масштабная авария произошла на автомобильной дороге A1 Вильнюс - Каунас - Клайпеда. Проезжая мимо, я насчитал около 15 автомобилей и один грузовик".
Полиция Каунаса отметила, что в среду, 25 января, около 7:10 уже несколько жителей сообщили о дорожно-транспортном происшествии на автодороге A1 недалеко от Каунаса.
Полицейские отметили, что во многих местах в Литве в среду утром обледенели дороги и именно по этой причине произошла масштабная авария на этом месте.
Как отметил Департамент пожарно-спасательной службы Литвы, в целом в аварии участвовали 12 легковых автомобилей и два трактора. Также департамент отмечает, что во многих местах движение замедлилось из-за скользких дорог.
Пострадавших в ДТП нет.
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