Масштабная авария под Каунасом: 12 автомобилей и два трактора

Один литовец рассказал СМИ: "Масштабная авария произошла на автомобильной дороге A1 Вильнюс - Каунас - Клайпеда. Проезжая мимо, я насчитал около 15 автомобилей и один грузовик".

Полиция Каунаса отметила, что в среду, 25 января, около 7:10 уже несколько жителей сообщили о дорожно-транспортном происшествии на автодороге A1 недалеко от Каунаса.

Полицейские отметили, что во многих местах в Литве в среду утром обледенели дороги и именно по этой причине произошла масштабная авария на этом месте.

Как отметил Департамент пожарно-спасательной службы Литвы, в целом в аварии участвовали 12 легковых автомобилей и два трактора. Также департамент отмечает, что во многих местах движение замедлилось из-за скользких дорог.

Пострадавших в ДТП нет.