На продуктах питания пропадут надписи "годен до"?

Также продовольственные магазины могут отдавать на благотворительность замороженную продукцию, если продукты были заморожены в течение срока годности и соблюдены все правила.

В остальных случаях непригодные к раздаче пищевые продукты утилизируются как пищевые отходы, а именно:

сырые продукты животного происхождения (кости, рыба, яйца, мясо) передаются признанным и зарегистрированным компаниям по обороту субпродуктов животного происхождения;

растительные и смешанные пищевые продукты утилизируются как бытовые отходы.

В отдельных случаях продукты растительного происхождения могут использоваться в качестве компонента кормов для животных.

Что говорят местные продуктовые магазины?

Торговые сети в Латвии ежедневно сталкиваются с пищевыми отходами, но, по словам представителей магазинов, их количество сравнительно небольшое.

Количество пищевых отходов у магазинов торговой сети Rimi составляет около 2% от продаваемых продуктов питания.

"Наша цель - сократить его на 50% к 2025 году по сравнению с 2016 годом, что на 5 лет раньше, чем предусматривает так называемый "Зеленый курс" ЕС. Для этого мы постоянно совершенствуем наши внутренние процессы и используем современные ИТ-решения для планирования, такие как приложение Rimi, где можно увидеть продукты со специальной скидкой на товары с заканчивающимся сроком годности. Это дает покупателям возможность приобретать товары со скидкой до 40% незадолго до истечения срока годности, позволяя экономить и заботиться об окружающей среде за счет сокращения пищевых отходов", - рассказала RUS TVNET Мара Тамане, руководитель по качеству в Rimi Baltic.

Компания также отдает продукты на благотворительность.

"Одним из наших крупнейших партнеров по сотрудничеству является Latvijas Pārtikas banka, которому мы жертвуем продукты питания, годные к употреблению - например, хлеб или кексы с заканчивающимся сроком годности, мы также замораживаем свежее мясо и рыбу, жертвуем и другие продукты - в прошлом году мы пожертвовали таким образом почти 300 тонн продуктов питания, оказывая помощь нуждающимся семьям по всей Латвии", - рассказала представитель Rimi.