Последнее время в Европе все чаще говорят об отмене маркировки срока годности для определенных продуктов питания. На полках магазинов Великобритании уже заняли свое место пачки молока, на которых не указан срок годности, а жителям предлагают самим определять, не испортился ли продукт. Такая практика вводится не просто так.
На продуктах питания пропадут надписи "годен до"?
Зачем отменять маркировку срока годности на продуктах питания и что происходит в латвийских магазинах, разбирался RUS TVNET.
Как в других странах?
В начале января министр сельского хозяйства земли Баден-Вюртемберг в Германии Петер Хау предложил отменить срок годности для части продуктов питания в местных магазинах - прежде всего это касается продуктов длительного хранения, таких как специи, крупы, консервы и другое. По его словам, в мусорные контейнеры ежедневно отправляются тонны продуктов, которые еще пригодны к употреблению, пишет немецкая вещательная организация SWR.
Проблема с большим количеством отходов существует в Германии уже не один год. Так, в 2012 году немецкие активисты создали движение фудшеринга (от английских слов food - "еда" и share - "делиться"), ставшее популярным во многих странах. Активисты фудшеринга заключают с предприятиями официальные договоры и забирают продукты, которые продавцы не успевают реализовать, а потом раздают нуждающимся. С 2012 года они "спасли" более 21 миллиона тонн качественной еды.
Летом прошлого года британский продуктовый гигант Waitrose также решил убрать сроки годности с сотен продуктов, чтобы сократить количество отходов и научить покупателей самостоятельно определять, когда еда еще пригодна в пищу, сообщает Bloomberg.
В частности, надписи "годен до" в магазинах перестали размещать на свежих овощах и фруктах. "Домашние хозяйства Великобритании выбрасывают 4,5 миллиона тонн пищевых продуктов каждый год, а это означает, что вся энергия и ресурсы, используемые в производстве продуктов питания, тратятся впустую", - объяснила изданию представитель John Lewis Partnership Мария Ромпани.
Похожие меры предприняла другая продовольственная сеть Великобритании - Morrisons. Компания убрала сроки хранения почти со всей своей молочной продукции.
Борются с проблемами пищевых отходов и наши соседи. В Эстонии основатели ИТ-фирмы SRINI запустили первый в странах Балтии интернет-магазин Sumena, цель которого - ежегодно спасать от утилизации сотни тысяч товаров c заканчивающимся сроком годности, писал Rus.Postimees.
По словам соучредителя Sumena Йоозепа Кальюла, в Эстонии ежегодно выбрасывается около 167 000 тонн продуктов питания на сумму 164 миллиона евро. "Часть этого объема выбрасывается как покупателями, так и продавцами либо по незнанию, либо из-за отсутствия альтернативы, хотя на самом деле многие из этих продуктов вместо этого еще можно было бы употребить. Продовольственными магазинами одной только Эстонии ежегодно отправляется на утилизацию около 23 000 тонн продуктов", - сказал Кальюла.
Сейчас в ассортименте Sumena около двух сотен продуктов: от сладостей и соков до сухих продуктов и кормов для животных.
Что происходит в Латвии?
В настоящее время Европейская комиссия, основываясь на стратегии "От фермы до стола", работает над тем, чтобы потребители лучше понимали значение сроков годности "Годен до…" и "Рекомендовано употребить до..." для пищевых продуктов, что может предотвратить и сократить количество пищевых отходов в ЕС, сообщила RUS TVNET Илзе Рубина, представитель Министерства земледелия.
Латвия поддерживает усилия Комиссии по уточнению сроков годности, а также по расширению списка продуктов, для которых не нужно указывать срок годности.
Для того чтобы начать обсуждение этого вопроса в Латвии, необходимо дождаться предложений Еврокомиссии по расширению списка продуктов, для которых не нужно указывать срок годности, отмечает Рубина.
В министерстве отметили, что в Латвии есть список продуктов, на которых не должен быть указан срок годности. В этот список входят:
- свежие фрукты и овощи (включая картофель), которые не очищены, не нарезаны и не обработаны аналогичным образом; это отступление не распространяется на проросшие семена и аналогичные продукты, такие как ростки бобовых;
- вина, ликерные вина, игристые вина, ароматизированные вина и аналогичные продукты, полученные из фруктов.
- напитки с концентрацией алкоголя равной или превышающей 10%;
- хлеб или кондитерские изделия, которые, учитывая их характеристики, обычно потребляются в течение 24 часов с момента производства;
- уксус;
- поваренная соль;
- сахар в твердом виде;
- сладости, состоящие почти исключительно из ароматизированного и/или окрашенного сахара;
- жевательная резинка и аналогичные жевательные продукты.
Несмотря на то, что в правилах Европейского совета и парламента указаны продукты, для которых не нужно указывать срок годности, производители все равно указывают срок годности для некоторых продуктов питания.
Если ЕК расширит список продуктов, для которых не нужно указывать срок годности, количество продуктов, выбрасываемых в отходы, уменьшится, отметили в министерстве.
Какие правила действуют сейчас?
Действующими нормативными правовыми актами установлено, что пищевые продукты, в маркировке которых указан минимальный срок годности "Рекомендовано употребить до...", могут употребляться даже после истечения рекомендованного срока годности. Обычно это продукты с низким уровнем риска, которые не нужно хранить в особых условиях, например, крупы, мука, масло, сухие завтраки и т. д, рассказала RUS TVNET руководитель отдела распространения продуктов питания Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Винета Гринберга.
"Рекомендовано употребить до..." означает, что до окончания указанного срока изготовитель гарантирует, что пищевой продукт не потеряет своих характерных свойств - вкуса, консистенции, запаха.
По истечении срока годности продукт по-прежнему безопасен для употребления, однако может утратить некоторые из перечисленных выше свойств.
В свою очередь, пищевые продукты, на этикетке которых указано "Годен до…", должны быть употреблены в течение указанного срока.
"Годен до..." обычно указывается на скоропортящихся продуктах питания, таких как молочные, мясные, рыбные изделия, кондитерские изделия с кремом и т. п., которые по истечении срока годности могут представлять опасность для здоровья потребителя.
Что происходит с продуктами питания, у которых закончился срок годности?
Продуктовые магазины могут принимать решение о безвозмездной передаче продовольственных товаров с маркировкой "Рекомендовано употребить до..." различным социальным учреждениям, религиозным организациям и их фондам, объединениям, осуществляющим благотворительную деятельность, а также муниципальным социальным службам, отмечают в PVD.
Также продовольственные магазины могут отдавать на благотворительность замороженную продукцию, если продукты были заморожены в течение срока годности и соблюдены все правила.
В остальных случаях непригодные к раздаче пищевые продукты утилизируются как пищевые отходы, а именно:
- сырые продукты животного происхождения (кости, рыба, яйца, мясо) передаются признанным и зарегистрированным компаниям по обороту субпродуктов животного происхождения;
- растительные и смешанные пищевые продукты утилизируются как бытовые отходы.
В отдельных случаях продукты растительного происхождения могут использоваться в качестве компонента кормов для животных.
Что говорят местные продуктовые магазины?
Торговые сети в Латвии ежедневно сталкиваются с пищевыми отходами, но, по словам представителей магазинов, их количество сравнительно небольшое.
Количество пищевых отходов у магазинов торговой сети Rimi составляет около 2% от продаваемых продуктов питания.
"Наша цель - сократить его на 50% к 2025 году по сравнению с 2016 годом, что на 5 лет раньше, чем предусматривает так называемый "Зеленый курс" ЕС. Для этого мы постоянно совершенствуем наши внутренние процессы и используем современные ИТ-решения для планирования, такие как приложение Rimi, где можно увидеть продукты со специальной скидкой на товары с заканчивающимся сроком годности. Это дает покупателям возможность приобретать товары со скидкой до 40% незадолго до истечения срока годности, позволяя экономить и заботиться об окружающей среде за счет сокращения пищевых отходов", - рассказала RUS TVNET Мара Тамане, руководитель по качеству в Rimi Baltic.
Компания также отдает продукты на благотворительность.
"Одним из наших крупнейших партнеров по сотрудничеству является Latvijas Pārtikas banka, которому мы жертвуем продукты питания, годные к употреблению - например, хлеб или кексы с заканчивающимся сроком годности, мы также замораживаем свежее мясо и рыбу, жертвуем и другие продукты - в прошлом году мы пожертвовали таким образом почти 300 тонн продуктов питания, оказывая помощь нуждающимся семьям по всей Латвии", - рассказала представитель Rimi.
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