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"Всё выгребли". Как параллельный импорт из Казахстана помогает россиянам не замечать войну

BBC News Русская служба
"Всё выгребли". Как параллельный импорт из Казахстана помогает россиянам не замечать войну
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BBC
Параллельный импорт. Иллюстративное фото.
Параллельный импорт. Иллюстративное фото. Фото: BBC News

После вторжения в Украину против России ввели беспрецедентные санкции. Но многие россияне до сих пор не ощутили на себе их эффект. Это стало возможным благодаря параллельному импорту, а иногда и просто контрабанде через соседние страны - например, Казахстан. Русская служба Би-би-си съездила туда и попыталась понять, что и как попадает в Россию через одну из самых длинных наземных границ в мире.

На авторынке Жибек Жолы под Алматы можно снимать малобюджетный сиквел "Безумного Макса". На ближайшей к трассе линии - обитые сайдингом ларьки с запчастями, за ними ряды морских контейнеров. Один ржавый бокс - одна торговая точка. Обвешанные железками, они громоздятся друг на друге, ко второму этажу каждого ведет стремянка. Еще дальше - горы.

На каждом углу готовят плов. Его запах на рынке повсюду, кроме двухэтажного здания администрации - там пахнет хлоркой. Санжар*, один из сотрудников администрации Жибек Жолы, к появлению журналистов относится с подозрением. Спрашивает, не собираемся ли снимать "чего такого". Несмотря на заверения в обратном, приходить с камерой запрещает.

Но услышав тему репортажа, немного расслабляется: "а, поставки в Россию? Да тут [на рынке] каждый второй возит, вон у меня брат на Wildberries масло продает".

Похожие фразы мы слышали в Казахстане десятки раз: и на других авторынках, и на местном аналоге "Горбушки", и в разговорах с более крупными бизнесменами. Найти тех, кто после начала войны занялся поставками в Россию, элементарно. Убедить их поговорить под запись - гораздо труднее.

По российским законам "параллельный импорт" легален. У Казахстана к нему тоже нет претензий - если товар попадет на его территорию легально. Но это в теории. На практике все не так просто.

"Все что-то отправляют"

На вид Алдияру* чуть больше тридцати. Он - владелец точки с запчастями для автомобилей на еще одном, более аккуратном, крытом авторынке. С недавних пор он занимается экспортом: покупает в ОАЭ и отправляет российским заказчикам минивэны с товарами исчезнувших брендов.

В конце марта на фоне демарша иностранных компаний российское правительство разрешило "параллельный импорт" - то есть, ввоз без разрешения правообладателя - товаров, "содержащих результаты интеллектуальной деятельности". Запрет на него продержался ровно 20 лет: такой ввоз признали незаконным в 2002-м.

Чиновники составили перечень того, что можно ввозить "параллельным импортом": айфоны, фены Dyson, автомобили, меха, добавленный с прицелом на праздники алкоголь и еще десятки разномастных категорий. Позиции из списка охватили больше 30% всего российского импорта, подсчитывали аналитики АКРА. По "параллельным" схемам за неполный 2022 год в Россию попали товары на $20 млрд. Это примерно 6% от стоимости вообще всего импорта в Россию в прошлом году.

Рынок "Кар Сити" в Алматы. Экспорт в Россию запчастей для автомобилей стал особенно прибыльным после начала войны
Рынок "Кар Сити" в Алматы. Экспорт в Россию запчастей для автомобилей стал особенно прибыльным после начала войны Фото: BBC

"У вас же там ничего нет, потому что Россия агрессор, так ведь считают?" - рассуждает Алдияр из-за своего прилавка. Россияне, владельцы небольших торговых точек или магазинов на Wildberries, находят его через чаты в Telegram или так же, как мы - приезжают на рынок, чтобы наладить связи.

- Как возим в Россию? "Контрабас", как еще. Иначе дорого.

- Так быстро наладили каналы?

- Девушка, очки розовые сни-ма-ем. Каналы все старые. Вот сейчас говорят, 90-е возвращаются. А они и не заканчивались!

Российские власти постоянно подчеркивают, что параллельный импорт - не контрабанда. Формально так и есть, и многие предприниматели действительно торгуют вбелую, соблюдая все таможенные процедуры.

При ввозе в Россию из Казахстана их, этих процедур, меньше обычного: обе страны входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Это значит, что таможенную пошлину надо заплатить только один раз, когда товар попадает в любое государство союза из "внешнего мира". Дальше он может относительно свободно перемещаться. Правда, некоторые платежи все же требуют. Плюс не все ввозят товар легально в сам Казахстан.

Олег* переехал в Алматы вместе с мартовской волной переселенцев из России. У него несколько бизнесов, золотой жилой он считает поставку автомобильных масел: брендов ушло много, расход стремительный, а значит - спрос есть постоянно.

Многие местные предприниматели переориентировались на поставки масел для автомобилей
Многие местные предприниматели переориентировались на поставки масел для автомобилей Фото: BBC

Как и многие, он воспринял легализацию "параллельного импорта" как зеленый сигнал для "серого" ввоза. Проще говоря, контрабанды. Детали нынешнего бизнеса Олег предсказуемо не рассказывает, но упоминает, что иногда пользуется классической схемой: по документам проводит товар как более дешевый, чтобы экономить на налогах. Он божится, что, когда объем вырастет, будет "обеляться": мол, попасться с небольшой партией нестрашно, с несколькими фурами - другое дело.

Торговать в серой зоне без последствий получается не у всех. Русская служба Би-би-си обнаружила десятки дел с похожей канвой: челнок пытался доказать, что занимался "параллельным импортом", но оказывался виновным в нелегальном ввозе - потому что бренда нет в правительственном списке - или продаже подделок.

Например, в сентябре суд оштрафовал жительницу Владивостока, которая торговала палеными кепками Chanel - и якобы была уверена, что это и есть "параллельный импорт". В апреле ссылка на "параллельный импорт" не помогла бизнесмену из Пскова, который пытался провезти почти две тысячи поддельных зонтов Burberry из Беларуси.

А московский предприниматель погорел на ввозе оригинальной бытовой химии без разрешения владельца бренда: в списке для "параллельного импорта", к которому он апеллировал в суде, этих товарных знаков не оказалось.

Многие новоиспеченные предприниматели из Казахстана, напротив, могут вообще не знать о существовании какого-то особого импорта. Их работа сводится к мониторингу тематических телеграм-каналов (их с начала войны появились сотни), поиску мелких заказов и походам на пункты СДЭК.

Антон* из Алматы раньше не занимался бизнесом, но теперь стал выполнять самые разные заказы от россиян: "Подшипники для мукомольного завода, запчасти для Volvo, музыкальное оборудование, одежда".

Деньги от заказчиков Антон получает через "Золотую корону", российскую платежную систему, которая работает и в СНГ. За свои услуги он берет 10-20% от стоимости товара - в зависимости от того, вкладывает ли в покупку свои деньги. Похожие расценки Би-би-си назвали и другие казахстанские перекупщики из "Телеграм".

"Многие стали заниматься этим [пересылкой товаров в Россию]. Приходишь в пункт СДЭК - все что-то отправляют: холодильники, телевизоры", - говорит Антон. Однажды, стоя в очереди, он увидел сбежавшего от мобилизации россиянина. Тот отсылал московскому работодателю заявление об увольнении.

Челночный бум

Как только против России ввели санкции, заказы посыпались и на Темирлана - совладельца точки на рынке электроники "Есил" в Астане. Теперь список контактов в его телефоне выглядит так: имя и рядом название российского города - Москва, Екатеринбург, Омск. Темирлан торгует едва ли не самым популярным товаром для "параллельного импорта": айфонами и другой техникой Apple.

Он рассказывает, что одни челноки приезжают сами и платят налом. Часто это парни с Урала и из Сибири, такие молодые, лет по 18-20, что берут на закупки родителей. Другие заказывают онлайн: как все перекупщики, оплату Темирлан принимает "Золотой короной", товары отправляет СДЭКом.

Забираться вглубь страны необязательно. "Некоторые [перекупщики] едут на границу с Россией и прямо там продают [телефоны], с казахстанской стороны", - рассказывает Темирлан.

Через тех, кто приезжает на закупку, и пересылку СДЭКом магазин Темирлана поставляет в Россию 300-400 телефонов в месяц. Только на рынке "Есил" торговых точек, которые занимаются тем же, десятки. Во всей Астане - сотни. В Казахстане - тысячи, а то и десятки тысяч.

Масштаб потока виден и по данным Бюро национальной статистики Казахстана. В первой половине 2022 года Казахстан увеличил поставки смартфонов в Россию более чем в две тысячи раз - с 560 до 183,6 тыс. штук.

Официально о "глубокой обеспокоенности" и прекращении поставок на российский рынок Apple заявила меньше чем через неделю после вторжения российских войск в Украину. Знает ли эта компания, что спустя почти год ее товары рекой текут в Россию, и может ли что-то с этим сделать - большой вопрос (Би-би-си адресовала его Apple, но пока не получила ответа).

"Apple может отследить активацию устройства с точностью до минуты" - уверяет бывший глава крупного российского дистрибьютора техники. Он вспоминает, как менеджер магазина его сети продал телефон за час до официального старта продаж, и это мгновенно заметили. "Apple прекрасно умеет писать дистрибьюторам письма и выбивать штрафы. Пишут ли сейчас эти письма? Что-то не похоже".

"Компания, скорее всего, понимает, что ее телефоны используются в России, - рассуждает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. - Но запрета на передвижения нет. Может, россиянин выехал в Дубай отдохнуть и вернулся с айфоном? Покупать телефоны за рубежом не запрещено, перевозить тоже".

Темирлан рассказывает о резком росте спроса на смартфоны со стороны россиян
Темирлан рассказывает о резком росте спроса на смартфоны со стороны россиян Фото: BBC

"Если рассуждать цинично, для малого бизнеса это хороший шанс", - признает Аскар Рахимбердиев, глава российского облачного сервиса для автоматизации бизнеса "МойСклад". Новый офис в бизнес-центре с видом на Алматы его компания решила открыть в дополнение к российскому. Нанимать будут и сбежавших в Казахстан айтишников из России, и местных.

Еще весной размещать привезенные "параллельным импортом" гаджеты один за другим разрешили крупнейшие маркетплейсы: Wildberries, Ozon, "Яндекс.Маркет". На каждом мгновенно появились десятки крошечных магазинов, где можно купить последний IPhone и другую ушедшую из России технику.

"Большие сети не хотят ссориться с брендами, им сложнее провести что-то без их согласия через "параллельный импорт", - рассуждает Рахимбердиев, - а малый бизнес - никто [c точки зрения корпораций]. Он быстрее реагирует на меняющиеся обстоятельства и закрывает спрос".

Компания Аскара Рахимбердиева открывает новый офис в Алматы на фоне челночного бума
Компания Аскара Рахимбердиева открывает новый офис в Алматы на фоне челночного бума Фото: BBC

По его словам, крупные ритейлеры "сильно падают", и их выручка фактически перетекает мелким предпринимателям. Цифры подкрепляют как минимум часть этого вывода. Например, оборот "М.Видео-Эльдорадо", топового ритейлера, по итогам второго квартала рухнул на 30%. А лидеру этого рынка, DNS, в 2022-м пришлось закрыть 150 магазинов - около 10% сети.

Триумф "Горбушки"

Все это отбрасывает рынок в начало 2000-х. До осени 2005 года ни один проданный в России мобильник не был ввезен легально, писал Forbes.

Трубки декларировали на таможне по заниженной цене: импортеры экономили на налогах, но платили многомиллионные взятки. Из-за этого между экономическим блоком правительства, который хотел обеления рынка, и крышующими ввоз силовиками шли бои.

Апогеем стала история с Motorola. В 2006 силовики изъяли почти две сотни тысяч предназначенных "Евросети" телефонов и приговорили "контрафакт" к уничтожению. Вскоре "уничтоженные" устройства всплыли на рынке в Царицыно. Подтвердившая подлинность трубок Motorola пожаловалась в Госдеп, Владимиру Путину пришлось объясняться с Джорджем Бушем, писал Forbes.

"После того скандала рынок заметно обелился, и большинство стало возить технику через официальных импортеров, - утверждает бывший глава крупного дистрибьютора техники. - Сети из нескольких десятков магазинов, каждый из которых записан на отдельное ИП и возит трубки в чемоданах, превратились в исключение. Для больших объемов эти схемы стали невыгодны".

Теперь, считает собеседник Би-би-си, все откатилось обратно.

На рынке "Есил" в Астане продаются сотни смартфонов в день. Значительная часть покупателей - россияне
На рынке "Есил" в Астане продаются сотни смартфонов в день. Значительная часть покупателей - россияне Фото: BBC

Из больших ритейлеров первым о поступлении "параллельного импорта" в продажу официально объявил "Связной", вскоре подтянулись остальные. Как именно формально ушедшая из России техника появляется на прилавках у "крупняка", до конца неясно. Разговаривать на эту тему представители таких компаний не хотят: риски слишком велики.

"Есть два параллельных импорта", - рассуждает директор крупного фонда, который много лет инвестирует в российский ритейл. Об условно "дружественном", то есть происходящем с согласия самого бренда, сети договариваются в головном офисе: "всё как раньше, просто с поставкой не в Россию, а в Казахстан, Турцию или Грузию".

"Недружественный" - то есть без ведома правообладателя - импорт в большом объеме можно организовать только через страну с большим собственным рынком. Иначе резкий рост поставок вызовет подозрения. Такими странами, по словам собеседника Би-би-си, могут быть Китай, Индия, Турция и ОАЭ. Казахстан, считает он, скорее подходит для мелкого "челночества".

Сами казахстанские челноки тоже покупают телефоны преимущественно в ОАЭ, рассказали Би-би-си пять предпринимателей, которые занимаются таким бизнесом. Цены там гораздо ниже, чем у более крупных казахстанских дистрибьюторов. Плюс у многих в Эмиратах давно есть партнеры по бизнесу.

Из Казахстана челноки в основном везут гаджеты в географически близкие точки: Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Омск, рассказывают местные продавцы. В Москву и, в частности, на "Горбушку" - легендарный рынок электроники - они попадают напрямую. В основном, из ОАЭ.

"Провозят неофициально, в чемодане", - говорит продавец айфонов с "Горбушки" в YouTube-блоге девушки, которая, как она рассказала Би-би-си, недавно сходила на этот рынок.

"Ситуация [санкции и война] там сверху простых людей не касается вообще", - рассуждает другой торговец, сидя у витрины айфонами. - Чем больше будут закрывать Россию, тем больше [на "Горбушку"] будет заходить товара".

"Россияне выгребают всё"

Для телефонов и других гаджетов Казахстан - лишь один из каналов. А вот для параллельного импорта автомобилей он основной. "Китайцев, японцев, немцев - всё выгребли, в Россию увезли", - рассказывает Дмитрий, который торгует на алматинском авторынке "Кар сити" комплектующими для машин.

На полупустые салоны, где из-за наплыва россиян нужную модель приходится ждать неделями, Би-би-си жаловались и четверо перекупщиков.

"Ситуация такая, что я могу сегодня заказать машину, чтобы завтра забрать. Приеду - а ее уже нет. Очень большой спрос, и кто быстрее заплатил, тот и забрал. Приходится оперативнее действовать, ехать с налом," - рассказывает Заур Истамулов.

Он живет между Москвой и Алматы, в России сдавал в аренду элитные авто, а в 2022 году решил открыть новое направление бизнеса - поставки машин через Казахстан. Возит, в частности, и ушедшие бренды - BMW, "Фольксвагены", "Ауди".

Заур Истамулов зарабатывает на экспорте автомобилей из Казахстана в Россию
Заур Истамулов зарабатывает на экспорте автомобилей из Казахстана в Россию Фото: BBC

"До сих пор Казахстан удовлетворял только спрос своих потребителей, а теперь подключилась огромная Россия. Конечно, местные страдают", - говорит он.

К концу 2022 года на Казахстан приходилось больше 18% всех новых машин, которые попадали в Россию, следует из данных профильного агентства "Автостат". С одной стороны, это в несколько раз меньше, чем из Китая - оттуда идет порядка 60%. С другой - больше, чем из любой другой страны, кроме Китая, и больше, чем из Казахстана ввозили раньше.

На этом фоне у казахстанцев появился новый способ заработка. Гражданам России новый автомобиль официальные дилеры не продают. "Боятся, что производители лишат их дилерских прав", - объясняет специалист по авторынку Ян Хэйцер.

Значит, нужно найти местного, который выступит формальным покупателем, поставит на учет, а потом "перепишет" машину на россиянина - конечно, не бесплатно. "Попросил знакомых, 200-300 долларов и рахмет ["спасибо" по-казахски], оформили, отправляем в Россию автовозом", - рассказывает Би-би-си один из перекупщиков. На вопрос о том, где взять столько подставных покупателей, его коллега Истамулов туманно отвечает: "Есть свои пути".

Пути есть и у тех, кто не хочет толкаться в очереди в казахстанском автосалоне. Перекупщики предлагают доставить машину в любой российский город из ОАЭ. Выбор там в разы больше, а цены настолько ниже, что выгоду - особенно на дорогие авто - не "съедает" даже транспортировка и растаможка.

Схема такая: посредник покупает автомобиль и грузит на паром в Дубае. Он плывет до одного из портов Ирана, который сам живет под жесткими санкциями больше 40 лет, - как правило, в южном городе Бендер-Аббас. Машину грузят на автовоз, она пересекает весь Иран и попадает в порт Бендер-Энзели уже на Каспийском море. Потом еще один паром - до казахстанского Актау. За организацию такой перевозки посредники берут порядка полутора тысяч долларов с машины.

После 24 февраля спрос на перевозку машин из Дубая через Казахстан в Россию подскочил, немного охладило его только объявление о мобилизации, рассказывает Максат, директор логистической компании "Kazaf motors".

"Еду в Актау, а навстречу забитые автовозы [везут машины в Россию], один за другим, никогда такого не видел. Иногда даже на эвакуаторах везут - видимо, кому-то надо срочно", - вспоминает Александр*, предприниматель с севера Казахстана, который занимается логистикой и потому часто бывает в порту.

Паром из Ирана может пристать и в Астрахани, рассказывает Максат, и тогда автомобили растаможивают и ставят на учет сразу в России, без посредников.

Другие бизнесмены говорят, что растаможка в Казахстане гораздо дешевле. Формально пошлины в странах-участницах Евразийского союза практически одинаковые. Но на деле в России процедура растаможки гораздо более жесткая.

"В России мы в глаза таможенника не видим, он "виртуальный", может сидеть где угодно. Поэтому взятку ему дать нельзя, и в таможенной декларации будет реальная стоимость авто. А в Казахстане ситуация другая, поэтому на практике стоимость - от которой зависит пошлина - там оказывается в два, три, а то и в пять раз дешевле", - отмечает Хэйцер.

Он описывает еще одну лазейку: в ОАЭ популярны автомобили низких экологических классов, которые везут в другие страны Персидского залива и Африку. Они гораздо дешевле более экологичных версий, но в Россию их нельзя ввозить по закону. А в Казахстане таможня готова закрыть глаза и на это.

В кольце санкций

После транспортировки через полмира и растаможки автомобили наконец оказываются у российских заказчиков. Формально машины, как правило, оформлены на физлиц. Иногда это и есть реальные покупатели. Но часто в конце цепочки стоит крупный автосалон.

"По-любому [дилеры завозят машины именно таким образом]. Других путей практически нет", - говорит Заур Истамулов.

Об этом свидетельствует и статистика. За неполный 2023 год доля физлиц в импорте новых машин в Россию взлетела с 3% до 30% в декабре, а на пике в сентябре достигала 56%.

До июля юрлица не могли ввозить в Россию новые авто из-за юридической загвоздки: в отличие от физиков, им нужен был документ от производителя. Летом правительство отменило эти ограничения, но принципиально ситуацию это не изменило: схемы были налажены, а возить через физиков оказалось выгоднее с налоговой точки зрения.

"Львиная доля дилеров ставит себе на площадки автомобили, которые ввезли и растаможили именно через физиков", - подтверждал директор "Автостата" Сергей Целиков. По его словам, в том, что завозят сами юрлица, 90% - это официальный импорт китайских машин и только 10% - "какие-то элементы параллельного импорта".

На сайтах крупнейших сетей автосалонов - например, "Рольф" и "Авилон" - можно найти десятки моделей 2022 года выпуска, чьи бренды ушли из России. Предлагают оставить заявку даже на BMW iX, который в США начали поставлять только в марте, после начала войны.

Би-би-си поговорила с мужчиной, который недавно выбирал Audi в московском автосалоне и заснял процесс на видео: "Эти машины приезжали до 24 февраля, - объяснял консультант разницу между одинаковыми, на первый взгляд, седанами. - На них гарантия есть. А все, что едет криво - на них гарантии нет. То есть это неофициально ввезенные машины, по параллельному импорту".

В Audi Би-би-си сказали, что модели из видео, скорее всего, попали в Россию до прекращения поставок.

Многие собеседники Би-би-си сравнивают нынешнюю Россию с Ираном, через который в нее теперь едут машины. В этой стране тоже можно купить айфоны, автомобили и другие товары, которых официально там быть не должно.

"Уже четыре страны вокруг Казахстана под санкциями: Россия, Китай, Афганистан, Иран, который даже умудряется выпускать какую-то технологическую продукцию", - говорит экономист и бывший замминистра Казахстана по инвестициям Рахим Ошакбаев. В этом качестве он руководил программой, в рамках которой сотрудники минфина США рассказывали казахстанским банкам и бизнесам, как не наращивать ограничения против Ирана.

Он уверен, что работать на сто процентов санкции и ограничения со стороны брендов не могут.

"Издержки администрирования запредельно высоки, - говорит Ошакбаев. - Такой торговлей занимаются условные челноки. Он приехал, закупился, отправил четыре чемодана. И кто его будет контролировать?"

* имя собеседника по его просьбе изменено

При участии Марии Киселевой

Редактор - Ольга Шамина

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