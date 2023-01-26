"Всё выгребли". Как параллельный импорт из Казахстана помогает россиянам не замечать войну

"Провозят неофициально, в чемодане", - говорит продавец айфонов с "Горбушки" в YouTube-блоге девушки, которая, как она рассказала Би-би-си, недавно сходила на этот рынок.

"Ситуация [санкции и война] там сверху простых людей не касается вообще", - рассуждает другой торговец, сидя у витрины айфонами. - Чем больше будут закрывать Россию, тем больше [на "Горбушку"] будет заходить товара".

"Россияне выгребают всё"

Для телефонов и других гаджетов Казахстан - лишь один из каналов. А вот для параллельного импорта автомобилей он основной. "Китайцев, японцев, немцев - всё выгребли, в Россию увезли", - рассказывает Дмитрий, который торгует на алматинском авторынке "Кар сити" комплектующими для машин.

На полупустые салоны, где из-за наплыва россиян нужную модель приходится ждать неделями, Би-би-си жаловались и четверо перекупщиков.

"Ситуация такая, что я могу сегодня заказать машину, чтобы завтра забрать. Приеду - а ее уже нет. Очень большой спрос, и кто быстрее заплатил, тот и забрал. Приходится оперативнее действовать, ехать с налом," - рассказывает Заур Истамулов.

Он живет между Москвой и Алматы, в России сдавал в аренду элитные авто, а в 2022 году решил открыть новое направление бизнеса - поставки машин через Казахстан. Возит, в частности, и ушедшие бренды - BMW, "Фольксвагены", "Ауди".

Заур Истамулов зарабатывает на экспорте автомобилей из Казахстана в Россию Фото: BBC

"До сих пор Казахстан удовлетворял только спрос своих потребителей, а теперь подключилась огромная Россия. Конечно, местные страдают", - говорит он.