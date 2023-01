Ядро ​​Земли, похоже, остановилось и изменит направление вращения. Это опасно?

Более полувека ученые считали, что внутреннее ядро ​​Земли представляет собой твердый, сжатый железный шар, окруженный жидким внешним ядром. Однако в исследовании 2021 года, опубликованном в научном журнале Physics of the Earth and Planetary Interiors, ученые обнаружили, что состояние внутреннего ядра планеты варьируется от твердого до полумягкого и даже жидкого.