Новое исследование пришло к выводу, что внутреннее ядро Земли перестало вращаться и в будущем, вероятно, изменит направление вращения, сообщает издание Vice.
Ядро Земли, похоже, остановилось и изменит направление вращения. Это опасно?
Исследователи И Ян и Сяодун Сун, представители лаборатории SinoProbe в Школе наук о Земле и космосе Пекинского университета, зафиксировали удивительные наблюдения, которые показывают, что внутреннее ядро Земли за последнее десятилетие почти перестало вращаться и, возможно, проходит через изменение вращения.
Это важное открытие, которое может помочь в изучении изменения климата. Хотя вращение ядра влияет на окружающую среду земной поверхности, ученые считают, что это нормальное явление, не угрожающее жизни на планете.
Внутреннее ядро Земли представляет собой твердый металлический шар размером около 75% от лунного. Он может вращаться с разной скоростью и в разных направлениях по сравнению с нашей планетой, потому что находится в жидком внешнем ядре, однако ученые не уверены, насколько быстро он вращается и меняется ли со временем его скорость.
Ранее остановка земного ядра наблюдалось в начале 1970-х гг.
В 2021 году другое исследование выявило еще несколько важных фактов о внутреннем ядре Земли.
Более полувека ученые считали, что внутреннее ядро Земли представляет собой твердый, сжатый железный шар, окруженный жидким внешним ядром. Однако в исследовании 2021 года, опубликованном в научном журнале Physics of the Earth and Planetary Interiors, ученые обнаружили, что состояние внутреннего ядра планеты варьируется от твердого до полумягкого и даже жидкого.
Наблюдения удивили ученых, ведь они означали только одно: представление о строении ядра Земли неверно. "Мы нашли доказательства того, что ядро местами мягкое, а местами твердое", - сказали исследователи.
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