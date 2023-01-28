Ядро ​​Земли, похоже, остановилось и изменит направление вращения. Это опасно?

Исследователи И Ян и Сяодун Сун, представители лаборатории SinoProbe в Школе наук о Земле и космосе Пекинского университета, зафиксировали удивительные наблюдения, которые показывают, что внутреннее ядро ​​Земли за последнее десятилетие почти перестало вращаться и, возможно, проходит через изменение вращения.

Это важное открытие, которое может помочь в изучении изменения климата. Хотя вращение ядра влияет на окружающую среду земной поверхности, ученые считают, что это нормальное явление, не угрожающее жизни на планете.

Внутреннее ядро ​​Земли представляет собой твердый металлический шар размером около 75% от лунного. Он может вращаться с разной скоростью и в разных направлениях по сравнению с нашей планетой, потому что находится в жидком внешнем ядре, однако ученые не уверены, насколько быстро он вращается и меняется ли со временем его скорость.

Ранее остановка земного ядра наблюдалось в начале 1970-х гг.

В 2021 году другое исследование выявило еще несколько важных фактов о внутреннем ядре Земли.

Более полувека ученые считали, что внутреннее ядро ​​Земли представляет собой твердый, сжатый железный шар, окруженный жидким внешним ядром. Однако в исследовании 2021 года, опубликованном в научном журнале Physics of the Earth and Planetary Interiors, ученые обнаружили, что состояние внутреннего ядра планеты варьируется от твердого до полумягкого и даже жидкого.

Наблюдения удивили ученых, ведь они означали только одно: представление о строении ядра Земли неверно. "Мы нашли доказательства того, что ядро ​​местами мягкое, а местами твердое", - сказали исследователи.