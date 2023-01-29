Фото ⟩ Стрит-арт в Лиепае вошел в число 100 лучших муралов мира

На мурале изображено символические элементы, характерные для Лиепаи, в современных и культурно-исторически значимых образах. Мурал подчеркивает значение моря в повседневной жизни города, изображенного в образе морского бога Нептуна, соблазнительного и пленительного города, представленного в образе прекрасной женщины - русалки, и лиепайского ветра.

Фото: @liepajalv/Facebook/Publicitātes foto

В этой работе OZMO также использовал характерные для него отсылки к всемирно известным произведениям искусства. Фонтан Нептуна в Болонье, Италия, используется в качестве модели для изображения Нептуна, а ветер символизирует бога ветра Эола, который ранее тоже использовался в работах OZMO. Голову женщины украшают три звезды со статуи Свободы, подчеркивая важность и роль Лиепаи в национальном контексте.

"При создании своих работ я всегда заранее изучаю и использую разные символы. В этом мурале ветер создает рябь морских волн, которые объединяют прекрасный город Латвии - Лиепаю, символом которого является реальная девушка, певица, увиденная в социальной сети Instagram", - говорит автор работы OZMO.

"Потребовалось 11 дней, 217 разноцветных баллонов краски, тюбик солнцезащитного крема, один подъемник и множество отзывчивых людей, которые помогли воплотить в жизнь эту давнюю идею", - комментирует автор идеи проекта и совладелец пляжного кафе Red Sun Buffet Beach Bar.

OZMO посетил Лиепаю в рамках проекта Ielu mākslas portreti Liepājas ielās ("Портреты стрит-арта на улицах Лиепаи"). Он начал свою творческую деятельность с создания комиксов, но вскоре обратился к писательству и рисованию.

Фото: @liepajalv/Facebook/Publicitātes foto

В 2001 году он поступил во Флорентийскую академию изобразительных искусств в Милане, начав сотрудничество с крупнейшими мировыми художественными галереями. Вскоре после этого он взял творческий псевдоним OZMO и стал известен своими впечатляющими муралами. Его работы можно увидеть в Милане, Лондоне, Риме, Майами, Балтиморе, Шанхае, Париже, Гданьске и многих других городах мира.