Вс, 29.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Где-то дождь, где-то - снег: о погоде в понедельник

rus.tvnet.lv/LETA
Где-то дождь, где-то - снег: о погоде в понедельник
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Снег в Риге
Снег в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник, 30 января, в Латвии ожидаются продолжительные дожди со снегом. Днем, начиная с запада страны, осадки постепенно прекратятся, прогнозируют синоптики.

В Курземе во многих местах дожди будут сильными, а в Видземе ожидается обильный снегопад. Дороги будут скользкими.

Юго-западный ветер ночью и в первой половине дня в порывах усилится до 13-18 метров в секунду, на западном побережье Курземе - до 22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью не опустится ниже -1 градуса, а днем составит 0...+5 градусов.

В Риге в ночь на понедельник и первой половине дня ожидается дождь и мокрый снег, юго-западный ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха повысится до +4 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх