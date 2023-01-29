Где-то дождь, где-то - снег: о погоде в понедельник

В Курземе во многих местах дожди будут сильными, а в Видземе ожидается обильный снегопад. Дороги будут скользкими.

Юго-западный ветер ночью и в первой половине дня в порывах усилится до 13-18 метров в секунду, на западном побережье Курземе - до 22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью не опустится ниже -1 градуса, а днем составит 0...+5 градусов.

В Риге в ночь на понедельник и первой половине дня ожидается дождь и мокрый снег, юго-западный ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха повысится до +4 градусов.