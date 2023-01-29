В понедельник, 30 января, в Латвии ожидаются продолжительные дожди со снегом. Днем, начиная с запада страны, осадки постепенно прекратятся, прогнозируют синоптики.
Где-то дождь, где-то - снег: о погоде в понедельник
Где-то дождь, где-то - снег: о погоде в понедельник
В Курземе во многих местах дожди будут сильными, а в Видземе ожидается обильный снегопад. Дороги будут скользкими.
Юго-западный ветер ночью и в первой половине дня в порывах усилится до 13-18 метров в секунду, на западном побережье Курземе - до 22 метров в секунду.
Температура воздуха ночью не опустится ниже -1 градуса, а днем составит 0...+5 градусов.
В Риге в ночь на понедельник и первой половине дня ожидается дождь и мокрый снег, юго-западный ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха повысится до +4 градусов.
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