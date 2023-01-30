В Министерстве прогнозируют, когда в Латвию может вернуться экономический рост

В четвертом квартале прошлого года спад в отраслях производства (на 3,3%), вероятнее всего, определил тенденции в строительной отрасли, на которую негативно повлиял стремительный рост расходов и подорожание проектов. Данные за месяц свидетельствуют о том, что в октябре-ноябре 2022 года в годовом разрезе сократились и объемы добычи, а также объемы электроэнергии и газоснабжения в сравнительных ценах. В то же время в обрабатывающей промышленности в октябре -ноябре объемы производства были на 2% больше, чем в соответствующий период прошлого года.

На показатели экономического роста негативно повлияли и внешняя торговля и стремительный рост импорта. В октябре прошлого года импорт товаров в фактических ценах был на 31% выше, чем в предыдущие месяцы в 2021 году. В то же время экспорт товаров увеличился значительно более умеренно - на 18%.

По-прежнему существует большая неопределенность относительно того, как война России в Украине и связанные с нею санкции повлияют на дальнейшее развитие экономики Латвии. Неопределенность повлияет как на потребление населения, так и на инвестиции предприятий и внешнюю торговлю. Ожидается, что самая трудная ситуация в экономике будет в первые месяцы этого года.