Экономический рост может вернуться в середине 2023 года, а в целом в 2023 году внутренний валовой продукт (ВВП) будет близок объемам 2022 года, отметил заместитель начальника Службы аналитики Министерства экономики Янис Салминьш.
В Министерстве прогнозируют, когда в Латвию может вернуться экономический рост
Согласно быстрой оценке ВВП Центрального статистического управления (ЦСУ), в четвертом квартале 2022 года ВВП в сравнительных ценах по невыровненным данным сохранился на уровне четвертого квартала 2021 года. По предварительным оценкам ЦСУ на ВВП в четвертом квартале прошлого года повлиял спад в производящих отраслях на 3,3% и рост в отраслях услуг на 0,7%. Это означает, что в прошлом году ВВП вырос на 1,8%.
Несмотря на то, что данные ВВП по четвертому кварталу прошлого года скромны, все-таки ситуация немного лучше, чем ожидалось. Учитывая, что в третьем квартале прошлого года экономическая активность сократилась на 1,7% по сравнению со вторым кварталом (по сезонно выровненным данным), ожидается, что в условиях высокой инфляции ситуация продолжит ухудшаться и в конце года, темпы роста цен опережают рост зарплат, в результате чего реальные доходы населения и покупательская способность снизятся. Однако быстрая оценка ВВП свидетельствует о том, что в четвертом квартале 2022 года по сравнению с третьим кварталом, по сезонно и календарно скорректированным данным, ВВП увеличился на 0,3%.
В четвертом квартале прошлого года спад в отраслях производства (на 3,3%), вероятнее всего, определил тенденции в строительной отрасли, на которую негативно повлиял стремительный рост расходов и подорожание проектов. Данные за месяц свидетельствуют о том, что в октябре-ноябре 2022 года в годовом разрезе сократились и объемы добычи, а также объемы электроэнергии и газоснабжения в сравнительных ценах. В то же время в обрабатывающей промышленности в октябре -ноябре объемы производства были на 2% больше, чем в соответствующий период прошлого года.
На показатели экономического роста негативно повлияли и внешняя торговля и стремительный рост импорта. В октябре прошлого года импорт товаров в фактических ценах был на 31% выше, чем в предыдущие месяцы в 2021 году. В то же время экспорт товаров увеличился значительно более умеренно - на 18%.
По-прежнему существует большая неопределенность относительно того, как война России в Украине и связанные с нею санкции повлияют на дальнейшее развитие экономики Латвии. Неопределенность повлияет как на потребление населения, так и на инвестиции предприятий и внешнюю торговлю. Ожидается, что самая трудная ситуация в экономике будет в первые месяцы этого года.
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