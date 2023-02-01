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Снег и обледенение усложняют движение по всей Латвии

rus.tvnet.lv
Снег и обледенение усложняют движение по всей Латвии
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Дороги Латвии зимой. Иллюстративное фото.
Дороги Латвии зимой. Иллюстративное фото. Фото: VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Утром сегодня, 1 февраля, снег и обледенение по всей Латвии затрудняют движение по главным и региональным автомобильным дорогам страны, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

Заснеженные участки дороги очищаются и покрываются противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог участвуют 117 единиц техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Условия движения затруднены на почти всех главных автомобильных дорогах Латвии, а также на региональных автомобильных дорогах по всей Латвии, кроме окрестностей Алуксне, Балви, Лудзы и Мадоны.

Сохраняются масштабные ограничения, введенные во время недавних осадков и оттепели, на гравийных дорогах в Курземе и южной части Латвии. Масштабные ограничения для транспортных средств введены на 44 этапах гравийных путей.

Водителей призывают быть осторожными и выбирать соответствующую погодным условиям скорость движения, и планировать дополнительное время для пути.

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