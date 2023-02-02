В ожидании 1 марта: в СГД рассказали, что стоит принять во внимание при подаче декларации о доходах

Годовую декларацию необходимо подавать в электронном виде - в Электронной системе декларирования (EDS). Более подробная информация, а также видеообучение о заполнении декларации можно найти на портале СГД в разделе "Годовая декларация о доходах".

Все жители, к доходам которых применяется подоходный налог, должны следить за тем, чтобы примененные в течение года налоговые скидки и прогнозируемый СГД необлагаемый минимум соответствовали их общим годовым доходам. От этого зависит, вернет ли государство после подачи декларации переплаченный налог, или же его придется доплачивать.

Налоговая доплата будет зафиксирована и в случае, если декларация не будет подана, в свою очередь, чтобы вернуть переплаченный в течение года подоходный налог за оправданные расходы (образование, медицину, зубных врачей, взносы в пенсионные фонды и т.д.) декларацию подавать необходимо.

Годовую декларацию можно подать и за три предыдущих года, кроме того, можно уточнить поданные за последние три года декларации, добавив к ним дополнительные чеки.

Самозанятым лицам - тем, кто ведет хозяйственную деятельность, а также владельцам индивидуальных предприятий, в том числе владельцам крестьянских и рыбных хозяйств, которые являются плательщиками подоходного налога, годовую декларацию о доходах нужно подавать обязательно, используя Электронную систему декларирования СГД.