Важным аспектом комиссия считает оптимальное использование территорий, прилегающих к маршруту Rail Baltica. Для этого рекомендуется привлечь к обсуждению муниципалитеты и неправительственные организации, чтобы развивать коммерческую активность в этих зонах.

Комиссия настаивает на немедленном утверждении финального маршрута первой фазы, установлении предельной стоимости проекта и реалистичных сроков его завершения.

В отчете лица, участвовавшие в проекте, распределены по уровням ответственности. Красным отмечены те, кто допустил серьезные ошибки, оранжевым - те, кто не действовал, хотя имел на это полномочия, желтым - те, кто занял недостаточно активную позицию.

Комиссия подчеркивает, что ее задача - оценка и анализ ситуации, а не установление вины или наказание. Эти вопросы находятся в компетенции правоохранительных органов и судов.

Тем не менее комиссия указала на тех, чьи действия или бездействие оказали значительное влияние на процесс реализации проекта.

Иерархия ответственности за неудачи Rail Baltica Фото: @AndrisKulbergs

Среди тех, кто оказался в "красной зоне" - бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), нынешний министр транспорта Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") и экс-министр транспорта Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия).

Комиссия представила детальное описание их действий, что и привело к включению в этот список.

Кришьянис Кариньш, возглавлявший правительство с 2019 по 2023 годы, по мнению комиссии, не углублялся в вопросы реализации Rail Baltica. Он не создал необходимой системы надзора и институционального управления проектом, несмотря на рекомендации Государственного контроля.