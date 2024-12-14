Министерство сообщения Латвии скрывало от правительства реальный рост расходов на проект Rail Baltica. Как указано в заключительном отчете парламентской комиссии, эти данные были представлены в ценах 2016 года, чтобы удорожание не выглядело столь значительным. Комиссия также предложила создать подкомиссию Сейма для контроля над реализацией проекта.
Согласно отчету, уже в 2021 году Минтранс в своих презентациях называл стоимость проекта Rail Baltica в 3,4 миллиарда евро. Однако осенью того же года стало известно, что реальные кумулятивные расходы составляют 5,3 миллиарда евро, без учета инфляции.
Officiāli! @RBkomisija šodien savā Nr.26 noslēdzošajā sēdē Gala ziņojums ir pieņemts! Balsojums 4 Par, 3 Atturas, 0 Pret.— Andris Kulbergs (Apvienotais Saraksts) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) December 12, 2024
Gribu pateikt paldies visiem Jums, maniem X-konta sekotājiem un atbalstītājiem un tiem, kas officiāli un neoficiāli piegādāja būtisku informāciju, detaļas par… pic.twitter.com/l4YcFYnkzJ
Комиссия пришла к выводу, что такие действия искажают представление о текущем состоянии проекта. Всего в итоговом отчете зафиксированы 29 выводов, 16 предложений и указаны 18 лиц, которые, по мнению комиссии, допускали ошибки или недостаточно активно участвовали в реализации проекта.
Комиссия выражает сомнения, что первая фаза Rail Baltica будет завершена к 2030 году. Причинами называют низкую скорость принятия решений и ограниченные финансовые ресурсы.
При отсутствии ограничений финансирование завершение первой фазы ожидается между 2030 и 2032 годами.
Однако в случае финансовых ограничений завершение проекта может затянуться до 2040 года.
Систематическое управление рисками и контроль за расходами на проект отсутствовали вплоть до 2023 года. Министерство финансов, по мнению комиссии, не принимало достаточных мер для управления финансовыми рисками.
Комиссия также подчеркивает, что изменения в проект вносились на стадиях проектирования и строительства. Эти корректировки не только увеличивали объем и стоимость работ, но и откладывали их начало.
Комиссия выявила, что на начальной стадии проекта лица, связанные с консорциумом RB Latvija, компанией Ernst&Young Baltic, AS RB Rail, SIA Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) и представители Минтранса, не проводили достаточной сравнительной оценки стоимости с другими европейскими железнодорожными проектами.
В числе 16 предложений комиссии - создание подкомиссии Сейма для парламентского контроля за проектом. Она должна регулярно предоставлять общественности и СМИ полную информацию о ходе работ.
Комиссия рекомендует уточнить в законодательстве ответственность Госканцелярии за ежегодный аудит документов с ограниченным доступом. Также предлагается пересмотреть статус этих документов и рассекретить решения правительства, связанные с проектом Rail Baltica.
Кроме того, правительству предложено внести изменения в стратегические документы. Это позволит установить четкие сроки реализации проекта, определить ответственные ведомства и источники финансирования. Также предлагается обязать правительство ежеквартально отчитываться перед Сеймом о прогрессе в реализации Rail Baltica.
Комиссия считает, что Министерство финансов должно быть назначено соподрядчиком по надзору за финансами Rail Baltica. Это касается управления средствами Европейского инфраструктурного фонда (CEF), их распределения и использования.
Важным аспектом комиссия считает оптимальное использование территорий, прилегающих к маршруту Rail Baltica. Для этого рекомендуется привлечь к обсуждению муниципалитеты и неправительственные организации, чтобы развивать коммерческую активность в этих зонах.
Комиссия настаивает на немедленном утверждении финального маршрута первой фазы, установлении предельной стоимости проекта и реалистичных сроков его завершения.
В отчете лица, участвовавшие в проекте, распределены по уровням ответственности. Красным отмечены те, кто допустил серьезные ошибки, оранжевым - те, кто не действовал, хотя имел на это полномочия, желтым - те, кто занял недостаточно активную позицию.
Комиссия подчеркивает, что ее задача - оценка и анализ ситуации, а не установление вины или наказание. Эти вопросы находятся в компетенции правоохранительных органов и судов.
Тем не менее комиссия указала на тех, чьи действия или бездействие оказали значительное влияние на процесс реализации проекта.
Среди тех, кто оказался в "красной зоне" - бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), нынешний министр транспорта Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") и экс-министр транспорта Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия).
Комиссия представила детальное описание их действий, что и привело к включению в этот список.
Кришьянис Кариньш, возглавлявший правительство с 2019 по 2023 годы, по мнению комиссии, не углублялся в вопросы реализации Rail Baltica. Он не создал необходимой системы надзора и институционального управления проектом, несмотря на рекомендации Государственного контроля.
Комиссия утверждает, что Кариньш, будучи осведомленным о росте расходов, не предпринял шагов для их оптимизации или привлечения дополнительного финансирования. В результате он не взял на себя ответственность за проект на уровне руководителя правительства.
Министр транспорта Каспар Бришкенс, занимавший должность стратегического директора AS RB Rail с 2016 по 2022 годы, был ответственным за анализ затрат и выгод проекта в 2017 году. Как указано в отчете, этот анализ содержал серьезные ошибки и не соответствовал реальности.
Под его руководством проводились исследования для Rail Baltica, но технические задания не предусматривали строгого контроля бюджета. Это привело к существенному росту расходов из-за изменения технических требований. Бришкенс также курировал поиск альтернативных источников финансирования, который завершился в 2021 году, но не дал результатов.
Кроме того, комиссия указывает, что Бришкенс задержал интеграцию решений AirToRail в руководящие документы проекта, что вызвало переделку уже готовых планов и задержку сроков на 1,5 года. Это привело к простоям и дополнительным затратам без коммерческого обоснования.
Экс-министр транспорта Талис Линкайтс, возглавлявший министерство с 2019 по 2022 годы, предоставлял правительству недостоверную информацию о реальных затратах Rail Baltica. Комиссия отмечает, что он не контролировал инвестиционные и эксплуатационные расходы проекта, способствуя их росту без надлежащей оценки.
Линкайтс также игнорировал рекомендации Государственного контроля и допускал включение необоснованных изменений в проект. Среди них - добавление 17 региональных станций и расширение проектных требований для некоторых объектов.
Кроме того, он разрешил чиновнице Минтранса Лигите Ауструпе совмещать несколько должностей, что, по мнению ревизии Минфина, представляло системный конфликт интересов.
В "оранжевой зоне" оказались, в частности, бывший глава AS RB Rail Агнис Дриксна, экс-министр транспорта Анрийс Матисс, нынешний министр финансов Арвил Ашераденс, бывший глава RB Rail Байба Рубеса, а также другие чиновники и должностные лица.
В "желтую зону" вошли экс-министры финансов и премьер-министры, такие как Лаймдота Страуюма и Марис Кучинскис.
Заключительный отчет был утвержден парламентской комиссией, созданной по решению Сейма в июне 2024 года. За его принятие проголосовали представители оппозиции, включая председателя комиссии Андриса Кулбергса ("Объединенный список"). Представители коалиции воздержались, ссылаясь на возможные субъективные оценки.
Андрис Кулбергс отметил, что отчет не является юридическим обвинением, а представляет собой политическую оценку ситуации. Однако некоторые члены комиссии, такие как Скайдрите Абрама, критиковали включение списка имен, указывая на риск нанесения вреда репутации.
Комиссия была создана для выявления ошибок в реализации проекта и выработки рекомендаций для повышения прозрачности и эффективности. Ее работа продлилась шесть месяцев. Итоговый отчет призван не только указать на проблемы, но и сделать Rail Baltica приоритетным проектом правительства с учетом государственных и общественных интересов.
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