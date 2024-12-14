Рижанка вовремя не поменяла счетчик воды: счет от RNP поверг ее в шок

Мать пятерых детей Монта получила огромный счет за то, что не поменяла счетчик воды и не сдала показания потребления воды.

"За октябрь мне Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) выставил счет за один незамененный счетчик горячей воды, они мне выставили потребление горячей воды 25 кубов и еще 20 кубов воды разницу в потреблении, что в сумме составило 230 евро от счета. Общий счет у меня около 430, значит, 230 - это штраф за один незамененный вовремя счетчик", - рассказала передача Монта.

Женщина считает, что счет несоразмерно высок. "Если смотреть в годовом разрезе, среднее потребление конкретного счетчика в год было 45 кубов. Они мне за один месяц выставили норму всего года".

Если один счетчик вовремя не был верифицирован, а это надо делать раз в четыре года, то в силу вступают уже другие условия, пояснили в RNP.

"Есть часть, которая за нагрев горячей воды. Там относительно просто. Там надо умножить число задекларированных в квартире людей с конкретной нормой правил Кабинета министров. С холодной водой формула куда сложнее. Но там принимается во внимание и число задекларированных людей, и установленная Кабинетом министров норма, а также еще и то, что в остальных квартирах - может быть, кто-то вовремя не сдал показания или у кого-то есть нератифицированные счетчики", - рассказала глава отдела общественных отношений Инита Кабанова.

В этой ситуации счета для потребителей будут больше. О том, что счетчик нужно верифицировать, домоуправление своевременно за несколько месяцев предупреждает своих клиентов, рассылая сообщения.

"В данном случае ситуация была разрешена. Мы действительно оценили конкретную ситуацию, и счет будет пересмотрен, чтобы не было этой нерационально большой суммы," - указала передаче специалист RNP.

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