Ryanair сокращает количество рейсов из Вильнюса и Таллинна

Так компания отреагировала на решение Вильнюсского аэропорта повысить с января сборы на 28%.

Как говорится в сообщении Ryanair, рейсы из Вильнюса стали более дорогими и менее конкурентоспособными по сравнению со многими другими аэропортами Европейского Союза, которые снижают цены, чтобы восстановить трафик, потерянный во время пандемии, или замораживают сборы, чтобы стимулировать рост пассажиропотока.

С конца марта компания отменила два рейса из Вильнюса в британские аэропорты Бирмингема и Лидса/Брэдфорда, а также будет реже летать в Афины, Берлин, Биллунд (Дания), на Корфу (Греция), в Дублин, Франкфурт, Гданьск, Лондон (Станстед), Милан, Венецию и Вену. Некоторые из них этих маршрутов в настоящее время не реализуются - их планировалось запустить с началом летнего сезона или позже.

В свою очередь, ранее сообщалось, что Ryanair принял решение закрыть в марте семь рейсов из Таллинна, авиакомпания продолжит обслуживать только восемь направлений: Лондон, Милан, Стокгольм, Барселона, Вена, Берлин, Рим и Венеция, Тревизо.

"Закрытие маршрутов Ryanair не оказывает существенного влияния на нашу связь с миром, потому что почти половина наших пассажиров продолжает летать через более крупные хабы, например через Хельсинки, Ригу, Франкфурт, Стокгольм и Варшаву", - пояснил член правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ.