Фактомат ⟩ В Латвии самые высокие цены на электричество в Европе и вторая в мире ставка НДС на продукты?

Согласно информации, собранной организацией ОЭСР, Латвия не занимает второе место по ставке налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания, как указал Еремеев. Непонятно, с какими странами он сравнивал и, соответственно, в какой стране, по его мнению, самая высокая ставка НДС на продукты питания. Информация, собранная ОЭСР, показывает, что ставка НДС в размере 21% ставит Латвию примерно посередине среди всех государств-членов организации. В то время как некоторые страны ввели пониженную ставку НДС на основные продукты питания (количество и тип продуктов в "базовом" пакете каждой страны различаются), лишь несколько стран ОЭСР установили более низкую ставку НДС на все продукты питания. Например, самая высокая ставка НДС в Венгрии (27%), где установлена ​​пониженная ставка НДС в основном только для свежих мясных и рыбных продуктов. В свою очередь, в Польше ставка НДС несколько выше, чем в Латвии (23%), и там тоже сниженная ставка установлена ​​только для отдельных групп товаров. Таким образом, можно сделать вывод, что заявление Еремеева вводит в заблуждение: хотя ставка НДС относительно высока, во многих странах она выше и снижена только для определенных групп товаров.

Еремеев также утверждает, что в Латвии самые высокие цены на электроэнергию "при дешевой электроэнергии, производимой Даугавской ГЭС". И на этот раз Еремеев делает вводящее в заблуждение заявление, поскольку данные, опубликованные в официальной статистике Евросоюза Eurostat, говорят об обратном. Подсчеты Eurostat показывают, что самая высокая цена на электроэнергию в первом полугодии 2022 года была в Дании, где жители в среднем должны были платить 45 центов за киловатт-час. В свою очередь, рассчитанная средняя цена для жителей Латвии составила 22 цента за киловатт-час. Кроме того, здесь следует упомянуть, что в первой половине 2022 года жители Латвии платили за электроэнергию даже меньше, чем в среднем по ЕС, что, по данным Eurostat, составляло 25 центов за киловатт-час. Маловероятно, что расчеты за второе полугодие поставят Латвию на первое место среди стран Евросоюза.

Внешний долг страны также не дотягивает до названных Еремеевым 18 миллиардов. Согласно последним опубликованным данным Государственной кассы, внешний долг Латвии в четвертом квартале 2022 года составил 14,4 млрд евро. Общий долг государства также не достигает 18 млрд - по последним данным, он составляет 16,7 млрд евро.

Таким образом, утверждения Еремеева вводят в заблуждение, поскольку лишены контекста или намеренно искажены.