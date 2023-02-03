Скоро в Риге откроется еще один магазин Lidl

Новый магазин расположен с учетом территориального планирования на пересечении двух оживленных магистралей.

Здание магазина площадью более 2150 кв. м имеет просторный торговый зал (около 1350 кв. м), где жители окрестностей найдут все необходимое по уже ставшими привычными низким ценам.

Для озеленения окрестностей магазина на средства Lidl высажено более 800 саженцев различных кустарников и деревьев на общую сумму свыше 71 тыс. евро.

В магазинах Lidl не забыли о четвероногих питомцах: установлены специальные столбики, где можно надежно привязать собаку. Для нужд клиентов построена автостоянка на 132 машиноместа, а для велосипедистов установлено 18 стальных штативов.

Напомним, 2 февраля в 7:30 утра в Риге, по адресу ул. Прушу, 1, открылся первый магазин Lidl в Кенгарагсе. Это уже 22-й магазин Lidl в Латвии: его торговый зал площадью 1700 кв. м - самый обширный в сети ритейлера.