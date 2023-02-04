В каких случаях OCTA не работает и за аварию должен платить сам водитель?

В передачу со своей историей обратилась зрительница Ольга: "Произошло ДТП - я не заметила, что фаркопом зацепила другую машину, и уехала. Когда была дома, приехала полиция и рассказала, что произошло, после чего оштрафовала на 70 евро".

Позднее Ольга получила от страховой компании счет в размере 983,35 евро. Ольга интересуется - почему ей нужно платить и эту сумму, если у нее самой есть полис OCTA?

Более того, женщине после этой аварии снизили класс Bonus Malus, в результате чего в дальнейшем полис ОСТА будет стоить дороже. Ольга не понимает, как такая ситуация возникла.

Передача 4. studija обратилась в Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), чтобы выяснить, действительно ли в этом случае выданный страховой компанией счет почти на 1000 евро все-таки надо оплачивать. Кроме того, передача попыталась выяснить, какой же на самом деле смысл в ОСТА, если она не покрывает возникшие расходы.

Председатель правления LTAB Янис Абашин рассказал, что есть три сценария, при которых страховщики могут обратиться к виновнику аварии и выставить ему счет.

Подробнее смотрите в сюжете 4. studija на латышском языке: