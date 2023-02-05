Для обеспечения санитарных требований с 6 февраля в каждый первый понедельник месяца павильоны Рижского центрального рынка будут закрыты, сообщает агентство LETA.
В понедельник павильоны Центрального рынка будут закрыты. И так - раз в месяц
В понедельник павильоны Центрального рынка будут закрыты. И так - раз в месяц
Павильоны рынка будут закрыты в связи с необходимостью обеспечить в них требования санитарных норм.
В свою очередь открытая и закрытая территория Центрального рынка в эти дни будут работать как обычно - с 7:30 до 18 часов.
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