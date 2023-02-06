Кариньш: в бюджете запланирован дефицит в 4,2%

Глава правительства сообщил, что проект бюджета планируется утвердить в Кабинете министров во вторник, 7 февраля, а затем министр финансов Арвил Ашераденс передаст его в Сейм, чтобы депутаты могли принять его как можно скорее.

По словам Кариньша, бюджет составит 14,7 млрд евро, и больше всего дополнительных средств предусмотрено для внешней и внутренней безопасности, здравоохранения, образования и науки.

Бюджет предусматривает дефицит в размере около 4,2%, но премьер выразил уверенность, что увеличение расходов необходимо, чтобы реализовать "ряд больших, важных вещей". Также в бюджете запланированы единовременные расходы, которые не создадут дефицита в последующие годы.

Глава правительства отметил, что средства за счет бюджетного дефицита будут использованы для продолжения поддержки населения и предприятий в условиях роста цен на энергоресурсы, для помощи украинским беженцам, а также крупных инвестиций в укрепление обороноспособности Латвии.

Также бюджет предназначен для реализации политики правительства по трансформации экономики, чтобы в стране были более образованные люди, более высокая конкурентоспособность, более эффективное здравоохранение и более высокое качество жизни, подчеркнул премьер.