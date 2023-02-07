Правительство утвердило госбюджет на 2023 год

В среднесрочной перспективе на приоритетное направление "Безопасность" запланировано дополнительное финансирование в размере более 1,1 млрд евро, в том числе вне фискального пространства на одноразовые инвестиции в укрепление органов государственной безопасности в этом году запланировано 354,1 млн евро (0,8% ВВП), в 2024 году - 384,5 млн евро (0,9% ВВП), в 2025 году - 350,6 млн евро (0,7% ВВП).

Основные статьи дополнительных расходов в 2023-2025 годах - это 600 млн евро на закупку систем противовоздушной обороны, 166,3 млн евро на закупку специальных пожарно-спасательных машин, 103,2 млн евро на строительство депо Государственной пожарно-спасательной службы - центров управления катастрофами и 77,6 млн евро на строительство инфраструктуры государственной границы.

77 млн евро запланировано на поддержку народа Украины и восстановления Украины, 40,1 млн евро - на повышение кибербезопасности, а также обеспечение населения основными промышленными товарами в случае угрозы государству, 19,3 млн евро - на обеспечение структурных подразделений Рижского регионального управления Госполиции соответствующими помещениям и надбавками за работу в праздничные дни.

Дополнительное финансирование в размере 62,3 млн евро предусмотрено для первоочередных мер в сфере внешней политики на 2023-2025 годы.

На приоритетное направление "Образование" в среднесрочной перспективе выделено финансирование в размере более 170 млн евро (45,1 млн евро в 2023 году, 60,3 млн евро - в 2024 году, 67 млн евро - в 2025 году). Финансирование предназначено в основном для высшего образования, науки и исследований, компенсации роста цен и развития обучения естественным наукам.