Кариньш: возможно, что терминал СПГ построит государство

Он сообщил, что ознакомился с письмом Skulte LNG Terminal, и в нем не упоминаются никакие конкретные цифры или гарантии, которые девелоперы терминала или стратегический инвестор хотели бы получить от государства в случае реализации проекта. Кариньш не понимает, почему "кто-то что-то предлагает и не может написать черным по белому, чего он хочет".

Премьер-министр пообещал, что не допустит, чтобы инвестор требовал от государства невыполнимого.

Например, государство никогда не возьмется гарантировать прибыль от проекта строительства терминала.

"Если они хотят гарантировать какую-то прибыль или что-то в этом роде, об этом совершенно не может быть речи", - сказал Кариньш.

Глава правительства не исключает, что СПГ-терминал могло бы построить само государство, если бы это оказалось самым выгодным вариантом. В настоящее время Министерство климата и энергетики рассматривает все возможности.

Как сообщалось, окончательное решение о дальнейшем движении проекта терминала СПГ в Скулте может быть принято в феврале после оценки предложений, представленных разработчиками проекта Skulte LNG Terminal. Об этом ранее заявил министр климата и энергетики Раймонд Чударс.

"Терминал Скулте во многом похож на систему ПВО. Мы покупаем ее за большие деньги, но не знаем, будет ли она стрелять", - заявил Чударс.

Skulte LNG Terminal нашел стратегического инвестора и представил правительству предложение с желаемыми формами сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Skulte LNG Terminal, которое намеревается построить в Скулте терминал сжиженного природного газа (СПГ), нашло стратегического инвестора и представило правительству предложение с описанием желаемых форм сотрудничества. Об этом сообщил генеральный директор Skulte LNG Terminal Ренар Микельсонс.