Правительство России оказывает давление на Центральный банк (ЦБ) страны, который в ближайшее время примет решение об изменении процентных ставок. Представители правительства требуют от ЦБ подать сигналы о снижении процентных ставок, а также высказать оптимистичные прогнозы относительно российской экономики в 2023 году, сообщает Bloomberg.
Конфликт в экономике РФ: чиновники требуют искусственно улучшить прогнозы
В пятницу, 10 февраля, состоится первое в этом году заседание ЦБ России, на котором будет принято решение об изменении процентных ставок. Банк также опубликует среднесрочный экономический прогноз. По мере приближения встречи, а также первой годовщины начала войны в Украине правительство подталкивают Центральный банк к созданию прогнозов, которые позволили бы снизить процентные ставки до конца года.
В свою очередь, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина и ее коллеги отказываются сигнализировать о смягчении денежно-кредитной политики, учитывая достаточно высокие риски для экономики.
По некоторым данным, ЦБ не видит возможности снизить процентную ставку.
Однако Набиуллина согласилась улучшить экономический прогноз России, чтобы удовлетворить требования правительства.
Необычный конфликт в финансово-экономической сфере России указывает на недовольство ряда чиновников высказанными ранее прогнозами ЦБ, рисующими весьма мрачную картину.
Например, Минэкономразвития в своем прогнозе указало, что инфляция в России в этом году составит 5%, а ЦБ прогнозирует 5-7%.
Также ЦБ прогнозирует, что падение российского ВВП в этом году может составить 4%, но Минэкономразвития считает, что падение не превысит 0,8% ВВП.
Представители правительства считают, что ЦБ допустил несколько ошибок в расчете инфляции, при этом представители ЦБ подчеркнули, что в экономике "слишком много переменных факторов", которые не позволяют сделать точные прогнозы.
До сих пор последний прогноз ЦБ, опубликованный в октябре, гласит, что на конец 2023 года основная процентная ставка в России будет находиться в диапазоне 6,5% - 8,5% - допускается как повышение, так и понижение процентной ставки. Экономисты прогнозируют, что ЦБ также сделает такой прогноз на предстоящем заседании в пятницу.
Финансовые власти не могут договориться о денежно-кредитной политике России на фоне сокращения налоговых поступлений и падения продаж нефти и газа. В январе дефицит бюджета России составил 1,7 трлн рублей (около 25 млрд долларов), что является худшим результатом с января 1998 года. Пока дефицит покрывается за счет Фонда национального благосостояния, из которого российское правительство продало юани и золотой запас.
Если правительство продолжит увеличивать расходы (включая финансирование войны в Украине) и продолжит продавать национальные резервы, у ЦБ появится временная возможность снизить процентные ставки в начале лета. Если ничего не изменится, осенью в российской экономике может сложиться очень сложная ситуация.
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