Конфликт в экономике РФ: чиновники требуют искусственно улучшить прогнозы

Представители правительства считают, что ЦБ допустил несколько ошибок в расчете инфляции, при этом представители ЦБ подчеркнули, что в экономике "слишком много переменных факторов", которые не позволяют сделать точные прогнозы.

До сих пор последний прогноз ЦБ, опубликованный в октябре, гласит, что на конец 2023 года основная процентная ставка в России будет находиться в диапазоне 6,5% - 8,5% - допускается как повышение, так и понижение процентной ставки. Экономисты прогнозируют, что ЦБ также сделает такой прогноз на предстоящем заседании в пятницу.

Финансовые власти не могут договориться о денежно-кредитной политике России на фоне сокращения налоговых поступлений и падения продаж нефти и газа. В январе дефицит бюджета России составил 1,7 трлн рублей (около 25 млрд долларов), что является худшим результатом с января 1998 года. Пока дефицит покрывается за счет Фонда национального благосостояния, из которого российское правительство продало юани и золотой запас.

Если правительство продолжит увеличивать расходы (включая финансирование войны в Украине) и продолжит продавать национальные резервы, у ЦБ появится временная возможность снизить процентные ставки в начале лета. Если ничего не изменится, осенью в российской экономике может сложиться очень сложная ситуация.