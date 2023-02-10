Латвия пошлет в Турцию одеяла и отапливаемые палатки

МВД получило от посольства Турции в Латвии информацию о том, что крайне необходимы одеяла, обогреватели и палатки.

Государственная пожарно-спасательная служба подготовит три зимние обогреваемые палатки, пять осветительных комплектов и 30 металлических катушек с кабелями, а Служба неотложной медицинской помощи подготовит пять одеял.

Затраты на восстановление ресурсов материального резерва государства составят 189 000 евро, а расходы на транспортировку помощи - 11 000 евро.

Уже сообщалось, что Латвия также планирует предоставить Турции 70 000 евро на борьбу с последствиями землетрясения.

Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии продолжает расти и превысило уже 21 000 человек, поскольку надежды найти выживших под обломками зданий уменьшаются.