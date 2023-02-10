Фото ⟩ В Риге прошла акция "Согреем солдат в Донецке"

Ситуация на фронте очень тяжелая, солдатам не хватает самого необходимого оборудования, чтобы суметь выдержать нападения противника, поэтому фонд призывает каждого жертвовать теплую одежду, обогревательные элементы, обувь, носки и генераторы, которыми наполнят пожертвованный Госполицией автобус Setra. Этот автобус вместе с так называемым Twitter-конвоем отправится в путь после завершения акции.

Галерея: Акция "Согреем солдат в Донецке"

Автобус с пожертвованиями попадет к подразделениям вооруженных сил Украины в Донецкой области.

Акция проходила с 8 до 14 часов.

Напомним, Государственная полиция в связи с принятым Кабинетом министров решением о передаче транспортных средств Украине пожертвовала более 20 транспортных средств, большая часть из которых уже попали в Украину и служат как для нужд подразделений ВСУ, так и для нужд местной полиции и других служб.

Партнеры фонда Uzņēmēji mieram в Латвии - Министерство обороны, Национальные вооруженные силы, Министерство иностранных дел, посольство Украины в Латвии, Ziedot.lv, Twitter-конвой и другие организации гуманитарной помощи. В свою очередь получателем грузов помощи являются вооруженные силы Украины.