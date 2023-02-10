Строительство Rail Baltica: на новой неделе начнутся масштабные работы в центре Риги

На этой территории будут переоборудованы несколько перекрестков - перекресток набережной Генерала Радзиня, набережной 11 Ноября и улицы 13 Января, перекресток набережной Генерала Радзиня и ул. Тургенева, перекресток набережной Генерала Радзиня и ул. Пушкина. Дополнительно к вышеупомянутым перекресткам предусмотрено перестроить перекресток улиц Тимотея и Тургенева и перекресток улиц Гоголя и Гайзиня.

В ходе проекта будет проведена полная перестройка набережной Генерала Радзиня, которая включает в себя все подземные и другие инженерно-технические коммуникации - будут восстановлены внешние водопроводные и канализационные сети, системы газоснабжения, сети электроснабжения и распределения и др.

На улице Гоголя также будут изменены сети теплоснабжения. После этого на набережной Генерала Радзиня будет создана полная конструкция улицы. На всем участке будет восстановлено велодорожное покрытие, а также построена пешеходная и велосипедная рампа, которая соединит улицу Маскавас с запланированным железнодорожным мостом Rail Baltica через Даугаву.

На всей реконструируемой территории предусмотрены более безопасные решения для пешеходов и велосипедистов, благоустройство окружающей среды и озеленение.

Пешеходный туннель на улице Гоголя возле Центрального рынка будет переоборудован в навес для велосипедов. На улицах Маскавас и Гоголя проект также предусматривает реконструкцию трамвайно-троллейбусных контактных сетей.

Будут перестроены два моста через городской канал - на улице Маскавас и на набережной Генерала Радзиня. У городского канала строительные работы также будут вестись рядом с территорией, где раньше располагался торговый центр "Титаник".

Для обеспечения доступа к каналу будут построены лестницы, пандус и причал.

Договор о реализации проекта заключен с победителем конкурса RBBL, в которое объединились три компании - Binders, LNK Industries и Nordes Būve. Надзор за строительством будет осуществлять Firma L4.

Проект реализуется при поддержке из фондов Европейского союза, его общий бюджет составляет 28 млн евро. Наибольшая часть финансируется из Фонда сплочения - 23,8 млн евро, дотация муниципального и государственного бюджета составляет 4,2 млн евро.