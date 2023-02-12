Пять кризисных предсказаний, в которых экономисты полностью ошиблись

2007-2009 гг.

Этот кризис затронул весь мир, а крупнейшая экономика мира, США, пережила 10-процентную безработицу и большой экономический спад в размере 5,1% ВВП. В 2007 г., менее чем за два года до пика кризиса, прозвучали прогнозы, что в экономике произойдет "мягкая посадка" и кризис не будет тяжелым.

"С тех пор, как Бен Бернанк стал главой Фондовых резервов, стало возможным говорить о "мягкой посадке", а не о глубокой рецессии в экономике США, несмотря на проблемы в сфере недвижимости. Бернанк смог выйти из тени своего предшественника и продемонстрировать, почему Федеральная резервная система является одним из самых важных, но наименее известных институтов в мире", - писала Billings Gazette в начале 2007 года.

Однако уже через год весь мир захватил кризис недвижимости, который вызвал проблемы в финансовом секторе, а также вызвал глубокую рецессию и в Латвии.

Послесловие

Сейчас кажется, что экономисты стали осторожнее в своих прогнозах и не обещают надвигающейся "мягкой посадки", особенно если назревают большие проблемы. Отношение людей изменилось. Например, безработица в США достигла самого низкого уровня за 53 года, что, безусловно, является положительным фактом. Однако - Fox News настаивает на том, что "слишком много людей по-прежнему не имеют работы и президент Джо Байден виноват в росте инфляции".

Пока сложно сказать, произойдет ли рецессия и насколько глубокой она может быть, если сбудется худший сценарий. Экономические кризисы определяются не природными силами, а центральными банками. Если они слишком быстро "поднимут" процентные ставки, это грозит оставить многих людей без работы. Если процентные ставки не изменятся, инфляция продолжит свое победное шествие.

Единственное, что абсолютно точно - люди будут продолжать делать прогнозы. Еще более очевидно, что некоторые из них сбудутся, а некоторые окажутся совершенно неточными...