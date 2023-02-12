Те, кто следит за финансовыми новостями, наверняка слышали о "мягкой посадке" - термине о том, насколько серьезным может быть надвигающийся кризис. Например, уже сегодня многие экономисты говорят о том, что "кризис будет не таким тяжелым, как ожидалось" или о том, что экономику ждет "мягкая посадка". История показывает, что такие прогнозы также могут вводить в заблуждение.
Пять кризисных предсказаний, в которых экономисты полностью ошиблись
Во многих частях мира центральные банки уже повышают процентные ставки, компании увольняют работников (особенно понимая, что во время пандемии они наняли слишком много сотрудников), и все это во имя борьбы с инфляцией. Снижение инфляции должно ослабить давление на экономику, что, в свою очередь, поможет избежать глубокой рецессии (отсюда и мягкая посадка).
Этот термин был впервые использован профессором Германом Либлингом в 1973 году. Либлинг был главным прогнозистом Министерства финансов США в 1970-х годах. Он предсказал, что в середине 1970-х экономика переживет небольшой спад без серьезных последствий, назвав его "мягкой посадкой". Однако эти прогнозы оказались очень ошибочными. В 1973-1975 гг. США переживали рецессию, чей пиг достиг 3,2%, а безработица достигла 9%.
Предсказывать будущее очень сложно. Понятно, что никто в центральных банках не будет на 100% уверен, что та или иная мера даст нужный эффект, и в результате мы придем к волшебной "мягкой посадке" вместо глубокой рецессии.
В истории есть несколько случаев, когда экономисты предсказывали, что "будет не так страшно", а на деле все оказалось куда серьезнее. Forbes собрал пять случаев, когда прогнозы экономистов оказались очень неточными.
1973-1975 гг.
3 сентября 1973 года The New York Times представила читателям публикацию Либлинга под заголовком "Экономисты предсказывают мягкую посадку после окончания стремительного роста".
Либлинг, который в то время был главным экономистом Министерства финансов США, выразил обеспокоенность тем, что некоторые из "сильных показателей экономики в последние месяцы начали ослабевать". Ведь наблюдались несколько положительных факторов, не указывающих на приближение глубокой рецессии - высокая активность бизнеса, производственные компании получали крупные инвестиции и капитал, поэтому замедление темпов экономического роста воспринималось как "мягкая посадка".
В действительности середина 70-х годов оказалась совсем иной - быстро росла безработица, а усугубил положение нефтяной кризис, имевший тяжелые последствия для экономики.
1980 год
Через несколько лет, в 1980 году, экономика США снова пережила рецессию - безработица достигла 7,8%, а ВВП упал на 2,2%. Однако незадолго до этого ряд солидных экономистов также предсказывали грядущую "мягкую посадку".
15 сентября 1978 г. газета Desert Sun опубликовала прогноз, в котором цитировался профессор Либлинг, снова утверждавший, что в ближайшие годы в экономике грядет "мягкая посадка".
"У компаний, приносящих капитал, есть подушка безопасности, поэтому рост должен продолжаться", - сказал Либлинг, не подозревая, что всего через полтора года начнется крупная рецессия.
1981-1982 гг.
Рецессия, начавшаяся в середине 1981 года после краткой передышки, последовавшей за 1980 годом, оказалась жестокой для рабочих: безработица выросла до 10,8%, а ВВП упал на 2,8%. Во время кризиса 1980 года пророчили, что экономике удастся удержаться на достаточно хорошем уровне.
"В какой-то момент потребитель, у которого сократились свободные средства, останется вообще без денег. Экономисты указывают на две критические точки в сфере потребления - рынок автомобилей и недвижимости. По мере снижения доходов также снижаются реальное личное потребление и расходы ", - объяснял News-Journal 17 января 1980 года.
В статье также писалось, что "в 1980 г. экономика сократится на 1,5%, а в дальнейшем ожидается умеренная рецессия (которая в какой-то момент может перерасти в мягкую посадку)".
1989-1991 гг.
В 1990 году экономика США вновь вошла в рецессию, в результате чего уровень безработицы к 1992 году достиг 7,8%. Незадолго до этого, в мае 1989 года, Associated Press (AP) опубликовало статью, в которой говорилось, что "экономика приближается к "мягкой посадке"".
"Тезис о "мягкой посадке" подкрепляется несколькими факторами. Биржевые брокеры уже сейчас предлагают старым клиентам новые акции, другие события также указывают на то, что "мягкая посадка" не за горами, что снова сделает фондовый рынок интересным", - говорилось в публикации AP.
Однако уже спустя пять месяцев - в октябре 1989 года стало ясно, что прогнозы AP были слишком оптимистичны, а люди начали массово терять работу.
1 октября того же года обозреватель Джон Крудели написал, что резкий рост безработицы "не свидетельствует о мягкой посадке".
"Не думаю, что те 3200 рабочих, которые только что потеряли работу в General Motors, будут рады узнать, что национальную экономику ждет "мягкая посадка". Многие из них ждут "жесткой посадки", потому что спрос на автомобили резко упал, и теперь, чтобы найти новую работу, им придется ждать до весны", - написал Крудели.
2007-2009 гг.
Этот кризис затронул весь мир, а крупнейшая экономика мира, США, пережила 10-процентную безработицу и большой экономический спад в размере 5,1% ВВП. В 2007 г., менее чем за два года до пика кризиса, прозвучали прогнозы, что в экономике произойдет "мягкая посадка" и кризис не будет тяжелым.
"С тех пор, как Бен Бернанк стал главой Фондовых резервов, стало возможным говорить о "мягкой посадке", а не о глубокой рецессии в экономике США, несмотря на проблемы в сфере недвижимости. Бернанк смог выйти из тени своего предшественника и продемонстрировать, почему Федеральная резервная система является одним из самых важных, но наименее известных институтов в мире", - писала Billings Gazette в начале 2007 года.
Однако уже через год весь мир захватил кризис недвижимости, который вызвал проблемы в финансовом секторе, а также вызвал глубокую рецессию и в Латвии.
Послесловие
Сейчас кажется, что экономисты стали осторожнее в своих прогнозах и не обещают надвигающейся "мягкой посадки", особенно если назревают большие проблемы. Отношение людей изменилось. Например, безработица в США достигла самого низкого уровня за 53 года, что, безусловно, является положительным фактом. Однако - Fox News настаивает на том, что "слишком много людей по-прежнему не имеют работы и президент Джо Байден виноват в росте инфляции".
Пока сложно сказать, произойдет ли рецессия и насколько глубокой она может быть, если сбудется худший сценарий. Экономические кризисы определяются не природными силами, а центральными банками. Если они слишком быстро "поднимут" процентные ставки, это грозит оставить многих людей без работы. Если процентные ставки не изменятся, инфляция продолжит свое победное шествие.
Единственное, что абсолютно точно - люди будут продолжать делать прогнозы. Еще более очевидно, что некоторые из них сбудутся, а некоторые окажутся совершенно неточными...
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