Fitch оставило кредитный рейтинг Латвии на прежнем уровне

Fitch Ratings указывает, что уровень кредитного рейтинга Латвии поддерживается надежной политикой, которую укрепляет членство Латвии в ЕС и еврозоне. Также факторами стабильности кредитного рейтинга являются уровень государственного долга и стоимость его обслуживания, которые ниже средних показателей стран с аналогичным кредитным рейтингом, умеренный объем задолженности частного сектора и стабильный экспорт Латвии.

Агентство приветствует твердую приверженность нового правительства укреплению национальной безопасности, прогнозируя увеличение оборонного бюджета не менее чем до 3% от валового внутреннего продукта (ВВП) к 2027 году. Учитывая, что Латвия является членом НАТО и НАТО усилило меры по защите Балтийского региона, Fitch Ratings считает, что риск эскалации геополитической напряженности с негативным влиянием на экономику и кредитоспособность Латвии невелик.

Агентство прогнозирует, что в 2023 году инфляция в Латвии будет постепенно снижаться, и ее средний показатель может составить 9,5%, но в то же время подчеркивает, что прогноз инфляции по-прежнему подвержен высокой неопределенности и влиянию мировых тенденций цен на товары.