По данным Государственной казны, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) сохранило кредитный рейтинг Латвии на уровне "А-" со стабильной оценкой кредитного рейтинга в будущем.
Fitch оставило кредитный рейтинг Латвии на прежнем уровне
Fitch Ratings указывает, что уровень кредитного рейтинга Латвии поддерживается надежной политикой, которую укрепляет членство Латвии в ЕС и еврозоне. Также факторами стабильности кредитного рейтинга являются уровень государственного долга и стоимость его обслуживания, которые ниже средних показателей стран с аналогичным кредитным рейтингом, умеренный объем задолженности частного сектора и стабильный экспорт Латвии.
Агентство приветствует твердую приверженность нового правительства укреплению национальной безопасности, прогнозируя увеличение оборонного бюджета не менее чем до 3% от валового внутреннего продукта (ВВП) к 2027 году. Учитывая, что Латвия является членом НАТО и НАТО усилило меры по защите Балтийского региона, Fitch Ratings считает, что риск эскалации геополитической напряженности с негативным влиянием на экономику и кредитоспособность Латвии невелик.
Агентство прогнозирует, что в 2023 году инфляция в Латвии будет постепенно снижаться, и ее средний показатель может составить 9,5%, но в то же время подчеркивает, что прогноз инфляции по-прежнему подвержен высокой неопределенности и влиянию мировых тенденций цен на товары.
По прогнозу экспертов Fitch Ratings, в 2023 году экономика Латвии упадет на 0,3%, а потребление домохозяйств снизится под влиянием высокой инфляции и отрицательного роста реальной заработной платы, а значительный рост цен на сырье. замедлит рост инвестиций.
Fitch Ratings отмечает, что с начала 2023 года Латвия обеспечила свою энергетическую независимость от российского газа, но в будущем еще может столкнуться с проблемами волатильности цен на газ и альтернативных поставок.
Негативное влияние на будущее развитие кредитного рейтинга Латвии может оказать значительная эскалация геополитических рисков, постоянный рост уровня государственного долга к ВВП и снижение экономической конкурентоспособности в результате высокого инфляционного давления, считает Fitch Ratings.
Предыдущая оценка кредитного рейтинга Латвии была опубликована Fitch Ratings 5 августа 2022 года. Тогда она также была сохранена на уровне "А-" при стабильной оценке кредитного рейтинга в будущем.
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