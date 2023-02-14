Исполнительный директор и председатель правления совместного предприятия стран Балтии АО RB Rail Агнис Дриксна подал в отставку, сообщили в RB Rail.
Глава RB Rail Дриксна подал в отставку
В ближайшее время RB Rail объявит открытый конкурс на эту должность, а до тех пор обязанности исполнительного директора временно будет исполнять член правления и главный директор по закупкам Марко Кивила.
Компания отмечает, что проработавший в течение десяти лет над реализацией проекта Rail Baltica Дриксна принимал непосредственное участие и отвечал за стратегическое планирование и развитие проекта, включая привлечение средств, сотрудничество со стратегическими партнерами и вовлечение общественности в реализацию проекта Rail Baltica в Латвии.
В должности исполнительного директора и председателя правления RB Rail, которую Дриксна занимал с 2019 года, он курировал развитие совместного предприятия Rail Baltica, работал над расширением команды и привлечением экспертов железнодорожной отрасли международного уровня, а также отвечал за стратегическое развитие проекта в балтийском масштабе, в том числе обеспечивая принятие важных стратегических решений, например, внедрение железнодорожных подсистем (подсистем электрификации, управления, контроля и сигнализации), консолидированную закупку строительных материалов и подачу заявок на финансирование из европейского Фонда сплочения (CEF).
Председатель совета RB Rail Лигита Ауструпе подчеркивает, что Дриксна внес значительный вклад в развитие проекта Rail Baltica, обеспечив его приоритетную позицию среди проектов инфраструктуры скоростных железных дорог Европейского союза (ЕС). "Во время его руководства проект Rail Baltica достиг нового уровня зрелости", - сказала Ауструпе, выразив благодарность Дриксне за его профессионализм и труд.
Кивила занимает должность главного директора по закупкам и члена правления RB Rail с ноября 2022 года. Опыт его работы связан с управлением договорами, также он занимал руководящие должности в государственном учреждении по реализации проекта Rail Baltica в Эстонии Rail Baltic Estonia, а до этого - в Eesti Energia и Enefit Solutions.
В настоящее время в правлении RB Rail работают три члена: Кивила, Анри Лейманис и Марюс Нармонтас.
Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии от Таллинна до границы Литвы и Польши. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную магистраль с европейской колеей (шириной 1435 мм) протяженностью 870 км и максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.
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