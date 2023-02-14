Глава RB Rail Дриксна подал в отставку

В ближайшее время RB Rail объявит открытый конкурс на эту должность, а до тех пор обязанности исполнительного директора временно будет исполнять член правления и главный директор по закупкам Марко Кивила.

Компания отмечает, что проработавший в течение десяти лет над реализацией проекта Rail Baltica Дриксна принимал непосредственное участие и отвечал за стратегическое планирование и развитие проекта, включая привлечение средств, сотрудничество со стратегическими партнерами и вовлечение общественности в реализацию проекта Rail Baltica в Латвии.

В должности исполнительного директора и председателя правления RB Rail, которую Дриксна занимал с 2019 года, он курировал развитие совместного предприятия Rail Baltica, работал над расширением команды и привлечением экспертов железнодорожной отрасли международного уровня, а также отвечал за стратегическое развитие проекта в балтийском масштабе, в том числе обеспечивая принятие важных стратегических решений, например, внедрение железнодорожных подсистем (подсистем электрификации, управления, контроля и сигнализации), консолидированную закупку строительных материалов и подачу заявок на финансирование из европейского Фонда сплочения (CEF).