Чт, 16.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Во второй раз в этом году: в Айзкраукле хотят снизить тариф на тепло

rus.tvnet.lv/LETA
Во второй раз в этом году: в Айзкраукле хотят снизить тариф на тепло
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Shutterstock

В Айзкраукле с апреля планируется снизить тариф на тепло на 17%, согласно тарифному проекту, представленному в Комиссию по регулированию общественных услуг ООО Aizkraukles siltums.

Компания предлагает снизить конечный тариф на тепловую энергию со 123,30 до 102,11 евро за МВт/ч, или на 17,19%. Планируется, что тарифные изменения могут вступить в силу с 1 апреля 2023 года.

Предприятие объясняет изменение тарифов снижением цены на природный газ и цены на покупную тепловую энергию.

С начала 2023 года тариф на тепловую энергию для клиентов Aizkraukles siltums снижен на 12,4% - со 140,80 до 123,30 евро за МВт/ч.

По данным Firmas.lv, ООО Aizkraukles siltums принадлежит самоуправлению Айзкраукльского края. В 2021 году оборот компании составил 1,72 млн евро, а прибыль - 27 010 евро. Данных за прошлый год пока нет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх