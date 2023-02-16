Во второй раз в этом году: в Айзкраукле хотят снизить тариф на тепло

Компания предлагает снизить конечный тариф на тепловую энергию со 123,30 до 102,11 евро за МВт/ч, или на 17,19%. Планируется, что тарифные изменения могут вступить в силу с 1 апреля 2023 года.

Предприятие объясняет изменение тарифов снижением цены на природный газ и цены на покупную тепловую энергию.

С начала 2023 года тариф на тепловую энергию для клиентов Aizkraukles siltums снижен на 12,4% - со 140,80 до 123,30 евро за МВт/ч.

По данным Firmas.lv, ООО Aizkraukles siltums принадлежит самоуправлению Айзкраукльского края. В 2021 году оборот компании составил 1,72 млн евро, а прибыль - 27 010 евро. Данных за прошлый год пока нет.