В Рижском микрорайоне Тейка жители одного многоквартирного дома в 2016 году проголосовали за улучшение энергоэффективности здания. Во всех квартирах установлены новые радиаторы, а также алокаторы, которые учитывают потребленную тепловую энергию в каждой комнате, сообщает передача Bez Tabu.
Видео ⟩ "За отопление плачу всего 33 евро". История успеха в вопросе тепла
"За отопление плачу всего 33 евро". История успеха в вопросе тепла
До реновации отопление квартиры площадью 66 квадратных метров в декабре обходилось в 82 евро, а теперь, при увеличении тарифа на отопление почти в два раза, владелец той же квартиры платит за отопление всего 33 евро.
Член правления общества Vidrižu 4 Марис рассказывает: "Кредитный платеж у нас на 15 лет. За один квадратный метр надо платить около евро.
Даже с учетом платежа по кредиту все равно платить приходится меньше. Сегодня отопление очень дорогое, и если бы мы не приняли меры по повышению энергоэффективности, то платили бы гораздо больше".
Подробнее смотрите в сюжете Bez Tabu!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова