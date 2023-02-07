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Видео ⟩ "За отопление плачу всего 33 евро". История успеха в вопросе тепла

rus.tvnet.lv
"За отопление плачу всего 33 евро". История успеха в вопросе тепла
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Отопление. Иллюстративное фото.
Отопление. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В Рижском микрорайоне Тейка жители одного многоквартирного дома в 2016 году проголосовали за улучшение энергоэффективности здания. Во всех квартирах установлены новые радиаторы, а также алокаторы, которые учитывают потребленную тепловую энергию в каждой комнате, сообщает передача Bez Tabu.

До реновации отопление квартиры площадью 66 квадратных метров в декабре обходилось в 82 евро, а теперь, при увеличении тарифа на отопление почти в два раза, владелец той же квартиры платит за отопление всего 33 евро.

Член правления общества Vidrižu 4 Марис рассказывает: "Кредитный платеж у нас на 15 лет. За один квадратный метр надо платить около евро.

Даже с учетом платежа по кредиту все равно платить приходится меньше. Сегодня отопление очень дорогое, и если бы мы не приняли меры по повышению энергоэффективности, то платили бы гораздо больше".

Подробнее смотрите в сюжете Bez Tabu!

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