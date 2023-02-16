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Четвертый в Пардаугаве! В Биерини открылся магазин Lidl

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Четвертый в Пардаугаве! В Биерини открылся магазин Lidl
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Lidl в Биерини
Lidl в Биерини Фото: Пресс-фото

В четверг, 16 февраля, в 7:30 утра в Риге, в Биерини, на улице Териню, 62, распахнул свои двери новый магазин Lidl. Это уже четвертый магазин Lidl в Пардаугаве и 23-й в стране. Создано 45 новых рабочих мест. Инвестиции международной розничной компании Lidl в реализацию этого проекта превысили 10,8 миллиона евро.

Магазин спроектирован ООО Diānas Zalānes projektu birojs, а строительные работы выполнило ООО Aimasa. Здание магазина возвели максимально бережно к окружающей среде, сохранив или пересадив часть растущих здесь елей и туй. В рамках проекта также было построено небольшое дополнительное здание, предназначенное для нужд коммерческих арендаторов.

Новый магазин открылся в месте, которое в Биерини традиционно ассоциируется с покупками, и теперь жители Биерини и Марупе смогут удобно здесь закупаться.

Покупателей, ожидавших открытия магазина, уже с 7:00 утра радовали ритмы музыки и согревало предвкушение скидок, которые будут предложены в магазине на улице Териню в ближайшие четыре недели.

В 7:30 утра представители Lidl под аплодисменты перерезали символическую ленточку и объявили магазин открытым.

Первые три покупателя, которые дожидались открытия магазина уже с 5:19 утра, получили подарочные карты Lidl на 30 евро.

В течение дня посетители могут попытать счастья на колесе фортуны Lidl или сфотографироваться на память.

Магазин Lidl в Биерини:

Время работы

  • Понедельник - суббота 7:30-22:00
  • Воскресенье 8:00-22:00

Здание магазина

  • Около 2150 кв. м.

Площадь торгового зала

  • Около 1355 кв. м.

Насаждения

  • Инвестировав свыше 71 тыс. евро, ритейлер озеленил окрестности магазина, высадив свыше 800 саженцев кустарников и деревьев.

Для автоводителей

  • 132 удобных парковочных места, ширина которых у Lidl 270 см. 6 парковочных мест для людей с особыми потребностями и 2 парковочных места для семей.

Для велосипедистов

  • 18 стальных штативов, где можно безопасно оставить велосипед.

Для клиентов

  • 8 быстрых касс.
  • Два депозитных таромата, признанных DIO самыми дружественными для клиентов в Латвии.
  • Закупочные тележки разных размеров, в т. ч. для детей, молодых родителей с младенцами и людей в инвалидных колясках.
  • Туалет и комната для пеленания младенцев.

Для зеленой планеты

  • Повышенный уровень теплоэффективности здания.
  • Система централизованного контроля вентиляции.
  • Современное и экономичное LED-освещение внутренних помещений и прилегающих территорий.
  • Для отопления, освещения и вентиляции закупается и используется только 100% возобновляемая латвийская "зеленая электроэнергия".

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