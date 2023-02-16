Четвертый в Пардаугаве! В Биерини открылся магазин Lidl

Магазин спроектирован ООО Diānas Zalānes projektu birojs, а строительные работы выполнило ООО Aimasa. Здание магазина возвели максимально бережно к окружающей среде, сохранив или пересадив часть растущих здесь елей и туй. В рамках проекта также было построено небольшое дополнительное здание, предназначенное для нужд коммерческих арендаторов.

Новый магазин открылся в месте, которое в Биерини традиционно ассоциируется с покупками, и теперь жители Биерини и Марупе смогут удобно здесь закупаться.

Покупателей, ожидавших открытия магазина, уже с 7:00 утра радовали ритмы музыки и согревало предвкушение скидок, которые будут предложены в магазине на улице Териню в ближайшие четыре недели.

В 7:30 утра представители Lidl под аплодисменты перерезали символическую ленточку и объявили магазин открытым.

Первые три покупателя, которые дожидались открытия магазина уже с 5:19 утра, получили подарочные карты Lidl на 30 евро.

В течение дня посетители могут попытать счастья на колесе фортуны Lidl или сфотографироваться на память.

Магазин Lidl в Биерини: Время работы Понедельник - суббота 7:30-22:00

Воскресенье 8:00-22:00 Здание магазина Около 2150 кв. м. Площадь торгового зала Около 1355 кв. м. Насаждения Инвестировав свыше 71 тыс. евро, ритейлер озеленил окрестности магазина, высадив свыше 800 саженцев кустарников и деревьев. Для автоводителей 132 удобных парковочных места, ширина которых у Lidl 270 см. 6 парковочных мест для людей с особыми потребностями и 2 парковочных места для семей. Для велосипедистов 18 стальных штативов, где можно безопасно оставить велосипед. Для клиентов 8 быстрых касс.

Два депозитных таромата, признанных DIO самыми дружественными для клиентов в Латвии.

Закупочные тележки разных размеров, в т. ч. для детей, молодых родителей с младенцами и людей в инвалидных колясках.

Туалет и комната для пеленания младенцев. Для зеленой планеты Повышенный уровень теплоэффективности здания.

Система централизованного контроля вентиляции.

Современное и экономичное LED-освещение внутренних помещений и прилегающих территорий.

Для отопления, освещения и вентиляции закупается и используется только 100% возобновляемая латвийская "зеленая электроэнергия".