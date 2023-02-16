В четверг, 16 февраля, в 7:30 утра в Риге, в Биерини, на улице Териню, 62, распахнул свои двери новый магазин Lidl. Это уже четвертый магазин Lidl в Пардаугаве и 23-й в стране. Создано 45 новых рабочих мест. Инвестиции международной розничной компании Lidl в реализацию этого проекта превысили 10,8 миллиона евро.
Четвертый в Пардаугаве! В Биерини открылся магазин Lidl
Магазин спроектирован ООО Diānas Zalānes projektu birojs, а строительные работы выполнило ООО Aimasa. Здание магазина возвели максимально бережно к окружающей среде, сохранив или пересадив часть растущих здесь елей и туй. В рамках проекта также было построено небольшое дополнительное здание, предназначенное для нужд коммерческих арендаторов.
Новый магазин открылся в месте, которое в Биерини традиционно ассоциируется с покупками, и теперь жители Биерини и Марупе смогут удобно здесь закупаться.
Покупателей, ожидавших открытия магазина, уже с 7:00 утра радовали ритмы музыки и согревало предвкушение скидок, которые будут предложены в магазине на улице Териню в ближайшие четыре недели.
В 7:30 утра представители Lidl под аплодисменты перерезали символическую ленточку и объявили магазин открытым.
Первые три покупателя, которые дожидались открытия магазина уже с 5:19 утра, получили подарочные карты Lidl на 30 евро.
В течение дня посетители могут попытать счастья на колесе фортуны Lidl или сфотографироваться на память.
Магазин Lidl в Биерини:
Время работы
- Понедельник - суббота 7:30-22:00
- Воскресенье 8:00-22:00
Здание магазина
- Около 2150 кв. м.
Площадь торгового зала
- Около 1355 кв. м.
Насаждения
- Инвестировав свыше 71 тыс. евро, ритейлер озеленил окрестности магазина, высадив свыше 800 саженцев кустарников и деревьев.
Для автоводителей
- 132 удобных парковочных места, ширина которых у Lidl 270 см. 6 парковочных мест для людей с особыми потребностями и 2 парковочных места для семей.
Для велосипедистов
- 18 стальных штативов, где можно безопасно оставить велосипед.
Для клиентов
- 8 быстрых касс.
- Два депозитных таромата, признанных DIO самыми дружественными для клиентов в Латвии.
- Закупочные тележки разных размеров, в т. ч. для детей, молодых родителей с младенцами и людей в инвалидных колясках.
- Туалет и комната для пеленания младенцев.
Для зеленой планеты
- Повышенный уровень теплоэффективности здания.
- Система централизованного контроля вентиляции.
- Современное и экономичное LED-освещение внутренних помещений и прилегающих территорий.
- Для отопления, освещения и вентиляции закупается и используется только 100% возобновляемая латвийская "зеленая электроэнергия".
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