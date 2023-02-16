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В четверг у здания Минобороны в Риге проходят военные учения

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В четверг у здания Минобороны в Риге проходят военные учения
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Фото: Zane Bitere / LETA

В четверг, 16 февраля, у комплекса зданий Министерства обороны проходят учения военной полиции, во время которых на участках улиц Элизабетес и Сколас в районе комплекса зданий возможны ограничения в движении пешеходов, сообщили TVNET в Министерстве обороны.

Солдаты военной полиции в ходе учений проводят тренировку различных навыков, в том числе по сдерживанию толпы. В связи с этим во время учений используются учебные боеприпасы и средства имитации боя, которые создают шум, но не угрожают жизни и опасности окружающих.

Национальные вооруженные силы призывают жителей центра Риги отнестись к учениям с пониманием, так как они направлены на укрепление обороноспособности страны.

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