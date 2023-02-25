Конечно, этих концертов было бесконечно много - от больших до маленьких. С участием как зарубежных артистов, так местных исполнителей. Давайте вспомним хотя бы несколько из них!
Face, Лобода, Monatik, Брежнева и другие концерты в поддержку Украины за год
В Латвии с самых первых дней войны проходили концерты, различные акции, митинги и собрания в поддержку Украины. Это происходило на протяжении всего года и продолжает происходить!
Галерея: Митинг 24 февраля 2023 года "Без тебя нет победы"
Стоит сказать, что не молчали о войне даже такие большие артисты, как Стинг, LP, Apocalyptica, Максим Галкин и многие другие.
Одними из первых в Латвии против военного вторжения России на территорию Украины на своем концерте в Риге эмоционально высказались Noize MC и Монеточка.
Кстати, это был не единственный раз в этом году, когда артисты приезжали в Ригу.
8 апреля в Риге с благотворительным концертом выступил Сергей Михалок и группа "Ляпис Трубецкой". Средства от продажи билетов были направлены на поддержку жителей Украины.
На концерте в Риге музыканты исполнили такие песни, как Belarus Freedom, "Не быць скотам", "Грай" и хит "Воины света", который стал неофициальным гимном Евромайдана и протестов в Беларуси. Именно "Воины света" - одна из самых известных революционных песен коллектива "Ляпис Трубецкой", которая вышла в 2014 году на альбоме "Матрешка". После распада группы Михалок стал исполнять ее в составе группы Brutto.
Галерея: "Ляпис Трубецкой" в Риге
23 апреля в "Арена Рига" прошел благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы с Украиной". На нем выступили такие известные украинские артисты, как Monatik, Dorofeeva (Надежда Дорофеева), Сергей Бабкин, Алина Паш, Джерри Гейл, комики Евгений Сморыгин, Елена Кравец и другие.
Сцена объединила украинцев и тех, для кого Украина стала вторым домом - комиков и музыкантов, которые никогда не выступали в таком составе, но решили, что пришло время не молчать и действовать.
Концерт начался в заявленные 19:00 и длился четыре часа. Выступления музыкантов разбавляли видеообращения, кадры из Украины, вдохновляющие клипы и стендапы комиков.
Многие зрители принесли с собой флаги Украины.
С благотворительным концертом в Риге выступили Face, группа "Нервы" и "Порнофильмы".
Face рассказал, что в фонд Маши Ефросининой после благотворительного тура было переведено 60 тысяч евро.
"Благотворительный тур стал для меня единственным однозначно светлым событием за этот год. Разделить эти моменты с вами - с теми, кто приходил на концерты, кто смотрел трансляции, кто делал пожертвования - значило больше, чем вы можете себе представить. Как для меня, так и для людей в Украине, которым благодаря вам мы сможем помочь", - сказал музыкант.
Потом он приехал в Ригу еще раз.
12 мая 2022 года в концертном зале Palladium прошел концерт украинского исполнителя Ивана Дорна, который несколько раз переносился из-за пандемии. Рига ждала артиста четыре года и дождалась! Правда, контекст концерта был не самый веселый. Конечно, он не мог не коснуться темы войны в Украине. Публика выразила Ивану всю свою любовь, а он ответил взаимностью.
Известная украинская рок-группа "Океан Ельзи" выступила в рамках тура Help for Ukraine tour в Риге 21 августа 2022 года. Средства, полученные от продажи билетов были направлены на помощь детям, пострадавшим от войны, медучреждениям и защитникам Украины. Побывала в Риге и украинская группа Quest Pistols.
Галерея: Quest Pistols в Риге
С концертами в поддержку Украины выступила и Светлана Лобода, проживающая в Латвии. Позже она дала большое интервью RUS TVNET.
Следом за Лободой в Риге с грандиозным шоу выступила Верка Сердючка.
7 декабря 2022 в Риге состоялся долгожданный концерт Веры Брежневой, который прошел с полным аншлагом.
Артистка указала, что в ее стране сейчас идет война, а потому ей было не до концертов. Она напомнила, что сейчас активно помогает жителям Украины, пострадавшим от действий российской армии, и украинским беженцам.
Вера поблагодарила зрителей за то, что они пришли, ведь концерт прежде всего благотворительный. С помощью него она собиралась помочь Международному центру поддержки женщин и детей "Город Добра":
"Сегодня мы с вами делаем одно большое дело. Мы помогаем такому месту, как "Город Добра". Это благотворительный фонд. Он находится в Украине. Сегодня мы собрали на крышу для нового корпуса. Я вам за это благодарна".
Галерея: Вера Брежнева в Риге
Конечно, это не все концерты в поддержку Украины, которые прошли в Латвии за год. Но это те, что мы особенно запомнили.
А какие запомнили вы?
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