Face, Лобода, Monatik, Брежнева и другие концерты в поддержку Украины за год

Галерея: "Ляпис Трубецкой" в Риге

23 апреля в "Арена Рига" прошел благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы с Украиной". На нем выступили такие известные украинские артисты, как Monatik, Dorofeeva (Надежда Дорофеева), Сергей Бабкин, Алина Паш, Джерри Гейл, комики Евгений Сморыгин, Елена Кравец и другие.

Сцена объединила украинцев и тех, для кого Украина стала вторым домом - комиков и музыкантов, которые никогда не выступали в таком составе, но решили, что пришло время не молчать и действовать.

Концерт начался в заявленные 19:00 и длился четыре часа. Выступления музыкантов разбавляли видеообращения, кадры из Украины, вдохновляющие клипы и стендапы комиков.

Многие зрители принесли с собой флаги Украины.

С благотворительным концертом в Риге выступили Face, группа "Нервы" и "Порнофильмы".

Face рассказал, что в фонд Маши Ефросининой после благотворительного тура было переведено 60 тысяч евро.

"Благотворительный тур стал для меня единственным однозначно светлым событием за этот год. Разделить эти моменты с вами - с теми, кто приходил на концерты, кто смотрел трансляции, кто делал пожертвования - значило больше, чем вы можете себе представить. Как для меня, так и для людей в Украине, которым благодаря вам мы сможем помочь", - сказал музыкант.

Потом он приехал в Ригу еще раз.