Цена природного газа на голландской бирже Title Transfer Facility (TTF) в пятницу впервые с августа 2021 года упала ниже 50 евро за мегаватт-час.
Цена газа упала до минимума за последние 18 месяцев
Цена газа упала до минимума за последние 18 месяцев
В пятницу утром, 17 февраля, цена газа на бирже составляла 48,88 евро за мегаватт-час.
В начале января цена газа на бирже TTF упала до уровня, который был зарегистрирован до войны России против Украины.
Незадолго до вторжения России в Украину в конце февраля прошлого года цена природного газа составляла около 88 евро за мегаватт-час.
В августе, когда Россия значительно сократила поставки газа в Европу, его цена превышала 340 евро за мегаватт-час, а 1 декабря упала до 140 евро.
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