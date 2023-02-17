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Цена газа упала до минимума за последние 18 месяцев

rus.tvnet.lv/LETA
Цена газа упала до минимума за последние 18 месяцев
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Фото: Shutterstock

Цена природного газа на голландской бирже Title Transfer Facility (TTF) в пятницу впервые с августа 2021 года упала ниже 50 евро за мегаватт-час.

В пятницу утром, 17 февраля, цена газа на бирже составляла 48,88 евро за мегаватт-час.

В начале января цена газа на бирже TTF упала до уровня, который был зарегистрирован до войны России против Украины.

Незадолго до вторжения России в Украину в конце февраля прошлого года цена природного газа составляла около 88 евро за мегаватт-час.

В августе, когда Россия значительно сократила поставки газа в Европу, его цена превышала 340 евро за мегаватт-час, а 1 декабря упала до 140 евро.

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