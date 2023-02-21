Манипуляция со статистикой: В РФ создают благоприятные для Путина экономические данные

Российская федеральная служба государственной статистики "Росстат" опубликовала данные об экономическом росте России за день до обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. По данным Росстата, российская экономика потеряла в прошлом году всего 2,1% ВВП. Об этом пишет The Moscow Times.
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Произошел относительно небольшой спад в экономике с учетом рекордного количества санкций, торговой блокады и технологической изоляции.
"Росстат" изначально планировал обнародовать эти данные в прошлую пятницу, 17 февраля, но затем этот план был перенесен и данные неожиданно обнародовали вечером в понедельник, 20 февраля.
В первые месяцы войны прогнозировалось, что спад российской экономики может составить целых 8-12%, а западные эксперты предполагали, что спад составит 15%.
Минэкономразвития России прогнозировало падение ВВП в апреле до 8%, но позже прогнозы были повышены до 4,2%.
В январе Путин заявил, что спад в российской экономике составил всего 2,5%.
Данные "Росстата", обнародованные буквально за день до выступления Путина, на 0,4% лучше прежних данных Путина. Экономисты отмечают, что показатели российской экономики скорректированы "задним числом", поэтому их достоверность невысока.
"В декабре "Росстат" оценил рост российского аграрного сектора в 4,7% за 11 месяцев года. После этого уже в январе эти показатели увеличились в два раза, что позволило увеличить ВВП на 0,2-0,3%", - сказал экономист Centrokredit Евгений Суворов.
В октябре-ноябре "Росстат" зафиксировал загадочный "строительный бум" - объемы строительства в стране за эти месяцы внезапно выросли почти на 10%, хотя на самом деле жилищное строительство сократилось в разы.
"Возможно, "Росстат" получил задание ввести минус 2,5%, но немного перестарался", - пошутил Суворов.
Строительство и сельское хозяйство, по данным "Росстата", стали важнейшими отраслями, внесшими наибольший вклад в ВВП. Также быстро вырос военный сектор (+4,1% ВВП), куда входят расходы на армию и оборонные заводы, работающие в три смены. Наибольшее снижение наблюдалось в оптовой и розничной торговле (-12,7%).
"Данные, опубликованные Росстатом - это очень хороший результат, но это прошлое. Что очень важно, так это будущее. Базы для восстановления экономики почти нет", - предупреждает Дмитрий Полевой, инвестиционный директор Loko-Invest, который указывает, что в 2023 году в лучшем случае ВВП России сократится еще на 1-2%.
Bloomberg Economics ранее сообщал, что по сравнению с довоенными экономическими показателями в 2026 году ВВП России будет на 190 миллиардов долларов меньше. Для сравнения: ВВП таких стран, как Венгрия и Кувейт, составляет около 190 миллиардов долларов.
"Эффект санкций нужно рассматривать в долгосрочной перспективе. Санкционный процесс далек от завершения, и вводятся новые санкции", - сказал Олег Вьюхин, бывший высокопоставленный чиновник ЦБ РФ, ныне работающий в Минфине.
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