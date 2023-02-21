Манипуляция со статистикой: В РФ создают благоприятные для Путина экономические данные

Произошел относительно небольшой спад в экономике с учетом рекордного количества санкций, торговой блокады и технологической изоляции.

"Росстат" изначально планировал обнародовать эти данные в прошлую пятницу, 17 февраля, но затем этот план был перенесен и данные неожиданно обнародовали вечером в понедельник, 20 февраля.

В первые месяцы войны прогнозировалось, что спад российской экономики может составить целых 8-12%, а западные эксперты предполагали, что спад составит 15%.

Минэкономразвития России прогнозировало падение ВВП в апреле до 8%, но позже прогнозы были повышены до 4,2%.

В январе Путин заявил, что спад в российской экономике составил всего 2,5%.

Данные "Росстата", обнародованные буквально за день до выступления Путина, на 0,4% лучше прежних данных Путина. Экономисты отмечают, что показатели российской экономики скорректированы "задним числом", поэтому их достоверность невысока.

"В декабре "Росстат" оценил рост российского аграрного сектора в 4,7% за 11 месяцев года. После этого уже в январе эти показатели увеличились в два раза, что позволило увеличить ВВП на 0,2-0,3%", - сказал экономист Centrokredit Евгений Суворов.