Помощь Латвии Украине превысила 1% от ВВП страны

В пятницу, 24 февраля, исполняется год с начала полномасштабной войны России против Украины.

"За это время Украина и ее народ продемонстрировали неослабевающее сопротивление попыткам России завоевать ее территорию и поработить ее народ. Важную роль в противостоянии украинцев сыграла и поддержка западных демократий, и Латвия была одной из самых активных участниц", - говорится в заявлении Госканцелярии.

"Мы видим, что за этот год весь западный мир, Европейский союз и НАТО сплотились для поддержки Украины. Латвия была одной из стран, которая оказала Украине наибольшую поддержку в различных формах - в размере более 1% от ВВП страны. Наше общество также оказывает широкую поддержку украинскому народу. Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо", - сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он подчеркнул, что Латвия является одной из тех стран, кто наиболее активно осуждает агрессию России против Украины и выступает за решительную международную реакцию на действия режима президента России Владимира Путина.