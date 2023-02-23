Губит людей не пиво: успехи алкопромышленности Латвии

Увеличение объемов наблюдалось в производстве вина - на 10,3%, в производстве промежуточных продуктов с содержанием спирта до 15% - на 13,7%, в группе промежуточных продуктов крепостью от 15% до 22% - на 0,5%, в группе ферментированных напитков крепостью до 6% - на 7,5%, в группе прочих алкогольных напитков - на 13,4%.

При этом произошло снижение объемов производства ферментированных напитков с содержанием алкоголя свыше 6% - на 4,6%.

По содержанию абсолютного спирта в напитках объем производства в 2022 году увеличился на 13,3%.

Как сообщалось, в 2021 году в Латвии без учета пива было произведено 57,1 млн литров алкогольных напитков, что по сравнению с 2020 годом на 12,2% больше.

Производство пива в Латвии в прошлом году выросло на 13,3%

В прошлом году в Латвии произведено 87,279 млн литров пива, что на 13,3% больше, чем в 2021 году, свидетельствуют данные Службы государственных доходов об обороте акцизных товаров.

Ввезено в Латвию было 104,598 млн литров пива, что на 18% больше, чем в 2021 году, а передано для потребления 131,172 млн литров, что на 0,2% меньше, чем в 2021 году.

Экспорт пива увеличился на 86,9%: если в 2021 году из Латвии было экспортировано 30,438 млн литров пива, то в 2022 году - 56,887 млн литров.

Как сообщалось, в 2021 году в Латвии было произведено 77,224 млн литров пива, что на 6,1% больше, чем в 2020 году. В 2021 году в Латвию было ввезено 88,718 млн литров пива, что на 14,9% меньше, чем в 2020 году.