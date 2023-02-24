VDD расследует 41 дело о разжигании ненависти и действиях в интересах России

В 19 уголовных процессах служба обнаружила в действиях лиц признаки двух уголовных преступлений одновременно, а именно публичное прославление и оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, а также разжигание национальной розни в отношении латышей и украинцев.

Возбуждено девять уголовных процессов о разжигании межнациональной розни, один о разжигании розни и одновременно нарушении санкций ЕС.

Начато также семь уголовных процессов за возможное публичное прославление и оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, один процесс о содействии в сборе финансовых средств и другого помощи с целью передачи российским военнослужащим, участвующим в боевых действиях в Украине.

Также ведется два уголовных процесса по возможным действиям, направленным против Латвии, и оказанию помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, один процесс о помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, и один процесс о возможном незаконном участии в войне, развязанной Россией против Украины.

По 17 указанным уголовным процессам VDD направила материалы в прокуратуру, пять процессов прекращено за отсутствием состава преступления.

11 лиц имеют статус подозреваемых, а трое - статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

После российского вторжения в Украину VDD задержала блогера Кирилла Федорова, создателя и администратора русскоязычной тематической группы в Facebook "Криминальная Латвия" Юрия Михайлова, представителя "центра духовного развития и исцеления" DVS Urantija Айвиса Василевскиса и бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова.