В отличие от политиков, сидящих на высоких и низких постах, у которых зарплата выросла уже с 1 января, прирост зарплаты для врачей и медсестер будет только с 1 апреля, когда может вступить в силу бюджет этого года. Кроме того, если рост зарплаты политиков измеряется четырехзначными числами, то врачам "на руки" это будет дополнительно 82 евро, медсестрам - 76 евро.
"Доплата врачам - 82 евро". Кто будет лечить?
Программа Латвийского телевидения De Facto сообщает, что, несмотря на то, что новый бюджет формально прогнозирует небольшой рост финансирования, уже сейчас в ряде врачебных практик по нескольким позициям произошло снижение зарплаты. Одна из них затрагивает ежемесячный базовый платеж, который у многих упал даже на несколько сотен. В общей сложности во всех практиках семейных врачей вычисленные Национальной службой здоровья (NVD) деньги капитации (плата за зарегистрированных в практике пациентов и частоту их посещения) на 2023 год составляют на 400 000 евро меньше, чем в прошлом году.
Новые договоры семейным врачам в январе принесли гораздо меньше радости, чем новые зарплаты политикам. Для врачей прибавка к зарплате - 82 евро "на руки" будет только с апреля, с новым государственным бюджетом. Однако уже с января для многих семейных врачей фактическая оплата за зарегистрированных в практике пациентов сократилась - даже на несколько сотен в месяц. Этот платеж, называемый деньгами капитации, исчисляется по числу пациентов, их возрасту и частоте посещения врача.
Семейный врач Мара Мелдере в своей практике в Рое ухаживает за 1200 пациентами. Но каким может быть бюджет этого года, она даже не знает. "К сожалению, письма, которые мы получаем от NVD, довольно неясны, пока они ничего не объясняют. Единственное, что я поняла - это что деньги капитации действительно будут уменьшены для тех практик, в которых зарегистрировано больше взрослых старше 18 лет - чем больше в практике сениоров, тем меньше сейчас коэффициент потребления", - рассказала Мара Мелдере.
В практике работающего в центре Риги семейного врача Андриса Бауманиса около двух тысяч пациентов, примерно четвертая часть из которых - дети. Здесь с 1 января сумма капитации ежемесячно снизится примерно на 300 евро. А для маленьких практик, по его мнению, это будет вопрос выживания. "Потому что у врача практика меньше хотя бы из-за территории - в сельской местности она недостаточна, и он понимает, что будет вынужден со своей зарплаты (потому что деньги капитации включают в себя зарплату) покрывать эти затраты, которые ему в прошлом году покрывало государство через этот платеж капитации", - отмечает Бауманис.
По сути, эти деньги составляют основное финансирование каждой практики, из которого оплачиваются регистраторы, расходы на практику, налоги и зарплата врача, которая установлена в размере неполных 1400 евро "на руки" (с 1 апреля - 1479 евро).
NVD объясняет, что деньги капитации ежегодно пересчитываются с учетом количества пациентов и того, как часто они посещали семейного врача. И формула означает, что на этот раз снижение будет именно в тех практиках, где больше взрослых, которые в прошлом году приходили к врачу реже, чем дети. Раньше этого не было.
Врачи подозревают, что на этот факт повлияло то, что во время Covid-19 пациентов, особенно пожилых людей, чаще консультировали по телефону. "Во время Covid мы не могли пациентов принять лично и был призыв от государства предоставить удаленные консультации, которые, возможно, не будут учтены в этой формуле расчета", - говорит Мелдере.
О том, что эта проблема затрагивает многих врачей, свидетельствует руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска, которая сейчас является депутатом оппозиции Сейма. "Коэффициент потребления в настоящее время не рассчитывается и вообще каким-то образом из числа посещений изымаются телефонные консультации, которые требуют такой же ответственности и такой же большой работы", - говорит Козловска.
Подготовленный NVD пример о пяти различных врачебных практиках со схожим числом пациентов (около полутора тысяч) показывает, что в одной практике в этом году деньги капитации вырастут на 759 евро, в другой - на 166 евро, а в трех - сократятся на 220 и 320 евро.
"Мы на последнем совещании с семейными врачами обсуждали, что могли бы их зафиксировать, а не смотреть по тому, как каждый год что-то меняется в зависимости от посещения", - говорит директор департамента медицинских услуг NVD Алда Рейника, указывая, что в том, что такой показатель необходим, не сомневаются и семейные врачи, такой же есть и в других странах.
Мара Мелдере открыла свою практику в Рое сравнительно недавно, три года назад. Но теперь уже ясно, что она не останется здесь и переедет в краевой центр: "Практика семейного врача в Рое нерентабельна. Случается, что врач должен сам доплачивать. Но определяющим является фактор человеческих ресурсов, почему я решила перенести практику семейного врача из Рои в Талси".
В новом бюджете врачебным практикам предусмотрена дополнительная компенсация на аренду помещений (480 плюс 250 = 730 евро). С апреля ожидается прибавка к зарплате - 82 евро "на руки". Однако, по данным NVD, по сравнению с прошлым годом (и без учета Covid-доплат) объем финансирования на одну практику в среднем увеличится только на 194 евро.
Кроме того, в этом году не только уменьшены деньги капитации. С этого года исчезают и все доплаты в связи с Covid-манипуляциями. Не будет и поддержки за замещение врача во время его отсутствия. Но наибольшая потеря для многих - это то, что больше не оплачивается третий работник в практике.
Например, в декабре прошлого года такая возможность использовалась в трети практик семейных врачей, причем в 331 практике это была работа на полную ставку.
"Мы, Ассоциация сельских семейных врачей, отправили такие двухдневные опросы - что бы они делали, как они думают работать без третьего помощника. Финансирование на самом деле снижается, а не увеличивается, а рабочие обязанности возрастают. И после этого появилась новость, что почти треть из них готова не заключать договоры с государством", - рассказывает Козловска.
"Я допускаю, что все эти факторы составляют то, что уменьшился общий объем финансирования, который служба оплачивает семейному врачу, и, соответственно, учитывая инфляцию и рост цен, семейный врач это все ощущает крайне болезненно", - признает представитель NVD Рейника.
И это может оказаться последней каплей, чтобы принять решение об уходе с работы семейного врача. Более трети семейных врачей (35%, или 439 из 1222) уже достигли пенсионного возраста, и чаша весов может склониться в сторону ухода. Министерство здравоохранения демонстрирует карту, где красными точками отмечены практики врачей в пенсионном возрасте, желтыми - в предпенсионном. Видно, что, если с работы уйдут врачи пенсионного возраста, больше всего пострадают именно сельские регионы. За последние два года количество семейных врачей уже сократилось на 49.
Министр здравоохранения Лига Меньгелсоне готова перечислить, кому предоставлены дополнительные деньги в сфере медицины, но не готова утверждать, что семейным врачам восстановят потерянные средства капитации или найдут возможность продолжать оплачивать третьего работника, на что потребуется 7,7 млн евро.
"Если мы будем продолжать дискуссии, то можем попасть в ситуацию - в тот момент, когда у нас будут дополнительные деньги, у нас больше не будет человеческих ресурсов. И тогда мы можем уже делать что угодно, но просто физически не сможем обеспечить услуги. Это самая большая проблема, которая нас тревожит, и этот вопрос необходимо решать в первую очередь", - говорит заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения по финансовым вопросам Борис Книгин.
Планируемый бюджет отрасли здравоохранения на 2023 год составил 1,6 млрд, но при пересчете на внутренний валовой продукт это будет минимальный бюджет здравоохранения за последние четыре года.
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