"Доплата врачам - 82 евро". Кто будет лечить?

В практике работающего в центре Риги семейного врача Андриса Бауманиса около двух тысяч пациентов, примерно четвертая часть из которых - дети. Здесь с 1 января сумма капитации ежемесячно снизится примерно на 300 евро. А для маленьких практик, по его мнению, это будет вопрос выживания. "Потому что у врача практика меньше хотя бы из-за территории - в сельской местности она недостаточна, и он понимает, что будет вынужден со своей зарплаты (потому что деньги капитации включают в себя зарплату) покрывать эти затраты, которые ему в прошлом году покрывало государство через этот платеж капитации", - отмечает Бауманис.

По сути, эти деньги составляют основное финансирование каждой практики, из которого оплачиваются регистраторы, расходы на практику, налоги и зарплата врача, которая установлена в размере неполных 1400 евро "на руки" (с 1 апреля - 1479 евро).

NVD объясняет, что деньги капитации ежегодно пересчитываются с учетом количества пациентов и того, как часто они посещали семейного врача. И формула означает, что на этот раз снижение будет именно в тех практиках, где больше взрослых, которые в прошлом году приходили к врачу реже, чем дети. Раньше этого не было.